​Castanhal recebe entregas nas áreas da saúde, segurança, saneamento e infraestrutura

Moradores de Castanhal, nordeste paraense, receberam uma série de benefícios do Governo do Estado nesta sexta-feira (31). Cumprindo agenda na cidade, o governador Helder Barbalho assinou ordens de serviço para novas obras, em áreas como segurança, saúde, infraestrutura e regularização fundiária. Entregou título de terra a quilombolas e autorizou a construção de um centro de convenções.

Também foi entregue mais uma etapa das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Estrela. Incluindo todas as etapas, o investimento do Governo do Estado é de R$ 105 milhões e mais de 65 mil pessoas serão beneficiadas.

“Nós estamos ampliando a oferta de água para as moradias do município de Castanhal. É a terceira entrega que está sendo feita pelo Governo do Estado. É água de qualidade para os moradores, garantindo saúde. Vamos continuar os investimentos, assegurando que o município tenha acesso a água de qualidade”, disse o governador Helder Barbalho, durante a cerimônia de entrega da estrutura.

O presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), José Fernando Gomes Júnior, fala sobre os investimentos no sistema. “Essa é a entrega da terceira obra, das cinco que serão entregues pelo Governo do Pará aqui em Castanhal. É um investimento de R$ 26 milhões de reais somente nesta obra”, destacou o gestor.

Segurança pública

A segurança pública na região Nordeste do Estado ganhou reforço nesta sexta-feira (31), com a entrega do novo prédio do 2° Batalhão de Polícia Rural (2° BPRural), da Polícia Militar do Pará. A entrega da estrutura foi realizada pelo governador do Pará, Helder Barbalho.

“Garantimos, por meio do Batalhão Rural, a fiscalização e a segurança jurídica e de propriedade que tragam paz no campo para a nossa população. Vamos continuar trabalhando e avançando para que Castanhal e a região Nordeste do Pará possam crescer cada vez mais”, disse o chefe do Executivo paraense, em agenda oficial no município de Castanhal.

Hospital Regional

Ainda nesta sexta, o governador Helder Barbalho o novo setor de quimioterapia e a agência transfusional do Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC), que presta assistência em média e alta complexidade para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de 40 municípios dos 3º, 4º e 5º Centros Regionais de Saúde (CRS´s), na região nordeste do Pará.

“O espaço vai beneficiar toda uma população que antes precisava se deslocar até Belém para realizar tratamento contra o câncer no Hospital Ophir Loyola. É a segunda região mais populosa do Pará, depois da que está em torno da capital”, destacou Helder Barbalho, frente à benção do novo centro dada pelo bispo de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti.

Na ocasião, o governador também anunciou medidas que vão descentralizar ainda mais o tratamento contra o câncer pelo SUS no Pará, que até então era feito no Hospital Ophir Loyola, em Belém; na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia Dr. Vítor Moutinho – Unacon, em Tucuruí; e no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém.

“Além da região de Castanhal, que estamos consolidando hoje, já estamos com obras de ampliação no Hospital Ophir Loyola, em Belém; concluindo o setor de Oncologia do Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá; avançando em Paragominas; e essa especialidade estará, também, entre as que serão oferecidas no Hospital Regional de Ourilândia do Norte, na PA-279, a ser inaugurado em maio”, anunciou o governador. O chefe do Executivo paraense destacou ainda a entrega do Centro de Hemodiálise de Castanhal, que deve ocorrer em abril deste ano.