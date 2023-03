​Famílias de Juruti recebem escola reconstruída e recursos do ‘Sua Casa’

Em agenda no município de Juruti, Oeste do Pará, nesta quinta-feira (23), o governador Helder Barbalho entregou mais uma escola reconstruída, além de cheques do programa habitacional “Sua Casa”, ampliando os investimentos em educação e na política habitacional. Com a entrega da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Deputado Américo Pereira Lima, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), 890 alunos foram beneficiados.

A agenda do Executivo também incluiu a entrega de recursos do CredCidadão, linha de microcrédito destinada a microempreendedores, para investimentos em seus negócios e fomento à economia; de certificados do Programa Qualifica Pará para 20 alunos de cursos que preparam para inserção e reinserção no mercado de trabalho, e de duas viaturas e lancha para órgãos do sistema de segurança pública.

“Estamos entregando essa escola aqui em Juruti, podendo garantir um ambiente adequado para que nossos alunos possam ter acesso ao ensino de qualidade, para que nossos professores e profissionais da educação possam ter assegurado um ambiente adequado. Que possamos fazer desse equipamento um local que esteja à altura da comunidade escolar de Juruti, e que possamos formar cidadãos que colaborem com o desenvolvimento da cidade”, disse o governador, que anunciou a implantação do ensino médio na região de Juruti Velho para atender à demanda pedagógica.

Para o estudante Elano Santos, 15 anos, do 1º ano do ensino médio, o momento foi de celebração. “Achei legal essa reconstrução, porque estávamos esperando isso há um tempão. Agora, as salas estão com ar-condicionado, temos quadra esportiva”, destacou.

Habitação

A moradora Gesiane Soares, 48 anos, já construiu a fundação, as paredes e o piso de sua casa com recursos da primeira parcela do Programa “Sua Casa”, política pública do Governo do Pará que apoia a construção, reconstrução e ampliação de moradias de famílias em situação de vulnerabilidade. Para finalizar a obra, nesta quinta ela recebeu a segunda parcela dos recursos, entregue pelo governador Helder Barbalho em cerimônia oficial, que reuniu 98 famílias.

“Eu vou colocar um telhado melhor, vou colocar as lajotas. O ‘Sua Casa’ foi muito importante para toda a minha família. Nós estamos felizes porque é a concretização de um sonho, que eu não poderia fazer sem essa ajuda. Só tenho a agradecer a Deus e ao governo”, disse Gesiane Soares.

Durante o evento, Helder Barbalho destacou a importância de os moradores utilizarem o recurso de forma adequada, priorizando a contratação de trabalhadores do próprio município. “Parabéns para todos os beneficiários do ‘Sua Casa’. Eu peço que vocês comprem o material de construção aqui, no comércio de Juruti, na estância daqui. Agora vocês têm a ajuda do pagamento do pedreiro e marceneiro. Eu digo para vocês contratarem gente daqui, para que o benefício gere renda na cidade”, enfatizou o governador.​​