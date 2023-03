Confusão dentro de padaria por dinheiro termina com homem baleado e preso em Castanhal

Diego Santos Gomes baleado e preso, na manhã desta sexta-feira (24), por fazer ameaças contra uma mulher e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública de Castanhal, nordeste paraense. O caso ocorreu dentro de uma padaria, localizada no bairro Fonte Boa, na qual pertence a vítima.

Tudo começou depois que a irmã da vítima entrou em contato com a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil, por uma rede social, pedindo socorro. Ela alegou que Diego estava discutindo com a dona do estabelecimento e pedindo dinheiro para ela. Ao que tudo indica, os dois teriam um relacionamento juntos.

Os agentes foram até o local e confirmaram a confusão. Assim que a Guarda Civil da cidade entrou na panificadora, o homem pegou uma faca e correu em direção a eles. O relato da ocorrência diz que, por conta disso, foi necessário efetuar um disparo contra Diego para que fosse contido. O suspeito foi baleado na barriga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o socorreu à Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal, onde ele está consciente e segue em observação. Assim que receber alta, o suspeito será encaminhado para uma unidade policial. A proprietária da panificadora disse que Diego seria usuário de drogas.

A irmã e a vítima foram encaminhadas à Delegacia Especializada no Atendimento A Mulher do município, para que registrassem uma ocorrência.