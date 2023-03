'Mapará' morre em confronto com polícia e mulher vai presa durante operação em Abaetetuba

João Carlos Pereira Amorim, conhecido pelo apelido de Mapará, morreu em confronto com a polícia, na manhã desta sexta-feira (24), durante a operação “Adsumus”, em Abaetetuba, nordeste paraense. O suspeito respondia por roubos na região de Barcarena, nordeste do Estado.

A ação conjunta entre as polícias Civil e Militar foi feita para cumprir 14 mandados de busca e apreensões deferidas pela Comarca de Barcarena. O trabalho visou combater crimes de associação criminosa, extorsão, tráfico de drogas, porte e posse de arma cometidos também em Barcarena.



O relato da ocorrência policial diz também que a operação serviu para evitar retaliação contra as forças de segurança pública do Pará, após a operação no Rio de Janeira nesta quinta-feira (23). Na ocasião, Leonardo Araújo, vulgo “L41”, apontado como líder do Comando Vermelho no Pará, morreu em confronto com os policiais. Outros três paraenses, que não tiveram os nomes divulgados e eram integrantes da facção, morreram.



Ao cumprir mandado de busca e apreensão na casa de Mapará, nesta sexta-feira (24), ele atirou contra os agentes. Ainda segundo a polícia, os policiais revidaram a injusta agressão e conseguiram balear João. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, foram encontrados uma arma de fogo e um simulacro.



No decorrer da operação policial, uma mulher, identificada como Tania Lucia dos Santos Dias, foi presa em posse de uma arma de fogo e três cartuchos de espingarda. A polícia pretende realizar outras ações contra o tráfico de drogas em Barcarena.