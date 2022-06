Castanhal: Quatro bairros ficam sem água nesta quinta-feira (16)

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que está executando uma manutenção emergencial no sistema que abastece os bairros Caiçara, Imperial, Imperador e Estrela, no município de Castanhal, no nordeste paraense. Diante disso, os quatro bairros ficam sem o serviço de abastecimento de água.

A previsão é que o serviço seja concluído às 17h desta quinta-feira (16) e o abastecimento restabelecido.