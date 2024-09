Casos de Doenças de Chagas reduzem em quase 30% no Estado do Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou durante reunião do Grupo de Trabalho da Doença de Chagas que houve redução de quase 30% nos casos de Doença de Chagas no Pará no período de janeiro a agosto, em comparação de 2023 com 2024. Em 2023, foram confirmados 249 casos, enquanto em 2024, no mesmo período, o número caiu para 173.

De acordo com os dados, a redução foi maior do que o esperado. A meta era de 10%. O mês passado foi o que registrou, até agora, o menor índice de incidência da doença.



A reunião com os membros do GT foi realizada nesta quinta-feira (5), na sede da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e contou com a participação de representantes da Diretoria de Feiras e Mercados (DFM).

VEJA MAIS

O coordenador estadual da Doença de Chagas no Pará, Éder Monteiro, enfatizou que a meta inicial era reduzir os casos em até 10%. Mas, com o avanço dos trabalhos, a redução registrada foi de mais de 26% no número da doença.



“A gente tem que ficar em vigilância contínua, fazendo as ações para que consiga ter êxito no final do ano e que possamos obter uma continuidade também nos próximos anos; a meta era 10% na redução de casos e a gente dobrou”, enfatizou Éder.



Para que os resultados possam continuar melhorando, como orientou o coordenador. É importante que não apenas as instituições envolvidas na cadeia do açaí continuem atuando com a realização de ações de prevenção, mas que o consumidor também esteja atento e procure locais com boas práticas na manipulação do produto.



“A recomendação, primeiramente, é que o consumidor procure estabelecimentos que tenham a certificação de funcionamento da Vigilância Sanitária; estabelecimentos que passaram pelo treinamento de prevenção à Doença de Chagas, das boas práticas de açaí, evitar ter contato com o inseto barbeiro (transmissor da doença) e, caso identifique, informar a Vigilância Sanitária local para que se faça ações específica nessa localidade e evitar assim o contato com esse barbeiro”.



A promotora de Justiça e coordenadora do Nucon/MPPA, Érica de Sousa, avalia como positivos os resultados obtidos com as ações que estão sendo postas em práticas recorrentes do trabalho do GT. Enfatizou que desde o início dos trabalhos o planejamento tirado nas reuniões mensais está sendo cumprido.



O grupo é coordenado pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Núcleo do Consumidor (Nucon). É composto por instituições de diferentes esferas do Poder Público e associações que visam prevenir e combater o risco de contaminação.



A primeira reunião com os representantes das instituições foi realizada em fevereiro deste ano. Desde então, o grupo vem se encontrando mensalmente para avaliar e estipular as ações almejadas para a melhoria das práticas de manipulação do açaí.