Doença de Chagas: Planetário recebe evento de conscientização da doença neste sábado; confira

No próximo sábado(13) ocorre o no Planetário do Pará o evento Expresso Chagas 21, evento que aborda os aspectos gerais que envolvem a doença de chagas, como manejo correto na captura do barbeiro, principais espécies presentes no município de Belém e o ciclo do parasita no vetor e no homem. O evento é alusão ao Dia Mundial da Doença de Chagas (14/04), sendo promovido pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A inscrição é feita online.

Segundo o diretor do Centro de Ciências e Planetário do Pará, professor José Roberto Silva, o evento irá conscientizar a sociedade sobre as mais recentes descobertas e pesquisas relacionadas à doença de Chagas, “através da parceria com a Fiocruz, com os Programas de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia, e Ensino em Saúde na Amazônia da Uepa, e com a Sesma, que fará uma exposição entomológica sobre o barbeiro e os procedimentos para a erradicação da doença”.

“O açaí é essencial para a alimentação de todo o paraense, então, é muito importante as pessoas saberem que no açaí - e também em outras frutas, como a bacaba - você precisa fazer sempre um procedimento de boas práticas de higiene, antes de processá-lo para o alimento regular”, afirma a diretora do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), Tania Cremonini, que irá participar do evento remotamente.

Serviço:

Expresso Chagas 21

Data: 13 de abril de 2024

Horário: 09h às 12h

Inscrição: formulário online

Local: Auditório do Centro Ciências e Planetário do Pará (CCPPA).

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)