Candidato Miro Sanova entrega bandeira de Ananindeua a Lula e agradece apoio do presidente

O candidato à prefeitura de Ananindeua, Miro Sanova, do Partido dos Trabalhadores (PT), se reuniu no sábado (10) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também do PT, em um encontro que marcou um momento importante em sua campanha eleitoral.

Durante a reunião, ocorrida em Brasília, Sanova entregou uma bandeira de Ananindeua ao presidente e destacou a parceria entre ambos através de uma publicação de agradecimento ao presidente em suas redes sociais.

Ele ressaltou, em especial, o recente anúncio de ônibus elétricos que atenderão a região metropolitana de Belém, incluindo Ananindeua, e as iniciativas do programa Minha Casa Minha Vida.

“Reforçando essa grande parceria e agradecendo pelos investimentos feitos em Ananindeua ao longo de seus mandatos, principalmente no saneamento, no transporte público, por meio do anúncio recente dos ônibus elétricos que atenderão toda a região metropolitana de Belém, na infraestrutura e na habitação, por meio do programa Minha Casa Minha Vida”, escreveu Miro em sua publicação, acompanhada de uma foto com Lula segurando a bandeira do município.