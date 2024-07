PT marca convenção que deve confirmar candidatura de Miro Sanova à Prefeitura de Ananindeua

O Partido dos Trabalhadores (PT) marcou para o dia 1º de agosto - quinta-feira da próxima semana - a data de sua convenção municipal em Ananindeua, que deve confirmar a candidatura de Miro Sanova à Prefeitura. Conforme informações repassadas pela assessoria de Miro ao Grupo Liberal, o evento está marcado para começar às 18h, no Espaço Morada do Sol Hall, bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

Sanova teve sua pré-candidatura lançada pelo PT durante um evento realizado no dia 25 de maio, na Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa Do Pará (Asalp). Na convenção do dia 1º de agosto, além do nome dele, o partido irá anunciar seus candidatos à Câmara de Vereadores da cidade. O PT deve ainda deliberar sobre o candidato a vice na chapa de Miro.

O prazo para realização de convenções partidárias começou no dia 20 de julho e segue até 5 de agosto. Nesses eventos, partidos devem definir seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, além de deliberar sobre possíveis coligações. Após o período de convenções, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral.

A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto e vai até o dia 5 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, que acontece no dia 6 de outubro. Por ter mais de 200 mil eleitores, Ananindeua pode ser segundo turno, se o candidato a prefeito mais votado não alcançar mais de 50% dos votos válidos - excluídos brancos e nulos. Caso isso ocorra, os eleitores devem retornar às urnas no dia 27 de outubro para escolha do prefeito e vice.