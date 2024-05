Miro Sanova oficializa pré-candidatura à prefeitura de Ananindeua pelo PT

Miro Sanova foi oficializado como pré-candidato à prefeitura de Ananindeua pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Na tarde deste sábado (25/05), na Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa Do Pará (Asalp), no bairro do Coqueiro, centenas de apoiadores e alguns políticos prestigiaram o evento, que marca também a pré-candidatura de 30 nomes a vereadores do município.

Durante o evento, que também marcou a pré-candidatura de 30 nomes a vereadores de Ananindeua, Miro Sanova destacou o desejo de continuar atuando no campo progressista. Na fala ao público, o candidato a prefeito destacou que a união com o presidente Lula, a bancada federal, estadual e vereadores será determinante para conseguir construir uma cidade verdadeiramente inclusiva.

“Pretendo fazer uma boa candidatura. Se for da vontade do povo que eu seja prefeito desta terra, eu quero fazer daqui uma cidade onde todos possam viver dignamente. Uma cidade que inclua pessoas autistas, pessoas com deficiência, uma cidade amiga dos animais e sem esquecer o principal, que é área da saúde também. Queremos um município com zero déficit de habitação”, afirmou Miro Sanova.

Candidato Miro Sanova ao lado de apoiadores discursando durante lançamento da pré-candidatura à prefeitura de Ananindeua. (Imagem: Assessoria de Comunicação Miro Sanova)

Miro ingressou no PT em janeiro deste ano, após 17 anos atuando no Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ao comentar sobre a mudança, ele relatou gratidão ao que viveu e ressaltou a intenção de pavimentar uma história ainda mais brilhante e cheia de conquistas agora que está no PT.

“Eu recebi com muita gratidão o convite do Partido dos Trabalhadores (PT), a partir da executiva estadual, do próprio senador Beto Faro, e também da executiva nacional do partido que apoia meu lançamento como pré-candidato a prefeito de Ananindeua. É um desafio muito grande na minha caminhada política, pois eu exerci diversas candidaturas eleitorais, inclusive como vereador de Ananindeua e deputado estadual. Então eu pretendo continuar isso no PT”, enfatiza Miro Sanova.

Candidato à prefeitura de Ananindeua, Miro Sanova, ao lado do Senador Beto Faro (Imagem: Assessoria de Comunicação Miro Sanova)

O senador Beto Faro, presidente do PT no Pará, comentou durante o evento que ter um candidato natural de Ananindeua, e que conhece a realidade da população do município, é o diferencial de Miro Sanova. Para ele, a vitória de Sanova, que possui um histórico de lutas e conquistas em prol do povo, significa continuidade nos feitos e ganhos para a população.

“Ter o Miro como candidato do PT nesta eleição é muito importante para construir uma vasta sustentação do Presidente Lula no Pará, dos nossos candidatos e do Governador Helder. O Miro é ‘da terra’. É uma pessoa que conhece Ananindeua, tem competência, é secretário de Estado e tem muita capacidade. Ele já mostrou isso aqui lutando por diversos partidos. O povo aqui de Ananindeua tem força, junto com a gente, para trazer os recursos necessários e que são importantes para construir um município de verdade”, garante o senador.

Beto Faro diz ter confiança que a união entre Miro Sanova e os demais nomes do PT é um ganho. Se a vitória ocorrer, a soma de esforços dentro do partido deve trazer mais resultados do que as pessoas imaginam. E, para isso, eles devem se apoiar desde esse início, na pré-candidatura.

“Nós do PT estamos muito felizes pelo lançamento da pré-candidatura do Miro. E, sem dúvida nenhuma, como eu ganhei aqui, como o Lula teve uma grande votação aqui, o Miro tem todas as chances de ser o próximo prefeito de Ananindeua. O povo sabe quem ele é e conhece as propostas que ele tem para ajudar quem se acha esquecido, em todas as áreas que precisam ser vistas e cuidadas em Ananindeua”, declara o Senador.