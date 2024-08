PT oficializa Miro Sanova na disputa pela prefeitura de Ananindeua nesta quarta-feira (01/08)

Na noite desta quinta-feira, 1, o Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou o nome de Miro Sanova como candidato à prefeitura do município de Ananindeua. Ao seu lado, a tenente-coronel Lidianny Campos, representando o Partido Renovação Democrática (PRD), foi apresentada na disputa pelo cargo de vice-prefeita. Os candidatos defenderam, entre outras, ações nos setores de saúde, mobilidade e segurança pública, com foco principalmente na proteção dos jovens e no combate ao tráfico de drogas.

Em seu discurso, o candidato a prefeito menciona a ausência de um hospital público em Ananindeua como uma falha grave e colocou a construção desse empreendimento como prioridade da sua gestão, caso seja eleito. “Nós vamos levar a saúde a sério, tenho andado todo esse município e por onde eu passei a maior reclamação da população é a saúde. Não pode um município como Ananindeua não ter um hospital público”, afirma.

A candidata à vice-prefeita aponta como sua principal contribuição o reforço nos investimentos em segurança. Ela menciona como sua principal contribuição na gestão o reforço aos investimentos em segurança pública e na proteção dos jovens. Ainda explica que o município tem falhado em proteger os mais novos, que, segundo ela, ficam cada vez mais suscetíveis ao crime organizado.