Eleições 2024: PSB oficializa candidatura de Daniel Santos à prefeitura de Ananindeua

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializou neste sábado (20) a candidatura de Daniel Santos à reeleição para a prefeitura de Ananindeua, segundo maior município do Pará. A convenção partidária, realizada na Câmara Municipal da cidade, contou com a presença de diversas lideranças políticas, militantes e simpatizantes, incluindo o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. O pré-candidato à prefeitura de Belém pelo Partido Liberal (PL), Éder Mauro, também esteve presente.

A cerimônia teve início às 18h com uma série de discursos de lideranças locais e estaduais. Dentre elas, o presidente do Cidadania no Pará, Arnaldo Jordy; o ex-prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro; e a deputada federal Alessandra Haber, esposa de Daniel. Em frente ao prédio, na avenida Zacarias de Assunção, uma multidão de apoiadores acompanhou a convenção sendo transmitida por um telão.

Um depoimento do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), foi exibido declarando apoio a Daniel Santos. “Ananindeua é importante para o Pará. É o segundo município mais populoso do Estado e o terceiro da Região Norte do Brasil. Sua contribuição socioeconômica para a região metropolitana é inegável e cada dia maior. Por isso, Ananindeua deve continuar avançando no mesmo sentido e com a mesma direção orientada pela eficiência, pela inovação e voltada para a busca de resultados que atendam os interesses da sua população”, disse.

O atual prefeito de Ananindeua, "Dr. Daniel", e o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, disse que escolheu Ananindeua como a única cidade que não é capital para participar de uma convenção do partido em apoio ao atual prefeito. “Precisamos aproveitar a oportunidade de ter um governante que conhece as necessidades da cidade, que gosta do povo, que faz pelo povo, que governa para todos, mas que governa principalmente para aqueles que mais precisam e políticas públicas capazes de resolver os problemas essenciais da população”, declarou.

“Dr. Daniel”, como é conhecido, agradeceu pelo apoio da Câmara Municipal de Ananindeua ao longo dos três anos e meio de gestão.

“Essa câmara que, quando eu ia fazer algo que vocês achavam que tinha que ser feito de outra forma, nunca se omitiu a me falar. Eu torço muito que, independente de quem for eleito aqui, a câmara continue tendo o mesmo compromisso que orgulha a nossa cidade”, pontuou.

No final da convenção, Daniel Santos citou os 26 candidatos a vereadores que concorrerão pelo PSB à câmara do município. A coligação “Ananindeua do povo. Pra mudança continuar” é formada, ainda, pelos partidos: Federação PSDB Cidadania, Podemos, PL, Democracia Cristã, Republicanos e PRTB. Para a vice-prefeitura, de acordo com a assessoria de comunicação de Santos, o nome deverá ser anunciado pelas redes sociais do próprio.