Brinquedoteca transforma tempo de espera de crianças em hospitais

Iniciativas de acolhimento ajudam a reduzir a ansiedade de pacientes e familiares em ambientes hospitalares. No Hospital Municipal Wandick Gutierrez, em Barcarena, o espaço “Pequenos Encantos” foi criado com essa finalidade: atender crianças que aguardam consultas pediátricas.

A brinquedoteca conta com brinquedos, livros, desenhos para colorir e tapetes infantis. A estrutura oferece distração e suporte emocional enquanto os pacientes esperam pelo atendimento, aproximando a unidade de saúde do universo infantil para diminuir a tensão no local.

Segundo Carla Jaqueline, gerente administrativa e de apoio do hospital, a iniciativa surgiu a partir da necessidade de tornar o atendimento mais acolhedor para crianças e acompanhantes.

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“Percebemos a necessidade de criar um ambiente mais acolhedor para as crianças e também para os familiares, que muitas vezes chegam fragilizados e apreensivos. O espaço nasceu com esse propósito de aproximar a realidade vivida pelas crianças fora do ambiente hospitalar. Ver as crianças brincando, sorrindo e se sentindo mais seguras dentro da unidade mostra como pequenos gestos podem contribuir para um cuidado mais humanizado”, destacou.

A instalação da brinquedoteca no Hospital Municipal Wandick Gutierrez acompanha o modelo aplicado em outras unidades gerenciadas pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) em Barcarena. No Hospital Municipal Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves (HMRAN), o espaço “Brincar” foi estruturado com o mesmo propósito: receber crianças em atendimento para reduzir o impacto da espera na unidade. A iniciativa faz parte do plano de gerenciamento de assistência da rede municipal de saúde.

A agricultora Sthefane da Conceição, 22 anos, acompanhava o filho Ian da Conceição Gomes, de 2 anos, internado devido a um quadro asmático. De acordo com ela, a estrutura diminui a tensão do período de espera.

“Ele fica mais tranquilo brincando enquanto espera. Isso ajuda muito”, relatou.

A técnica de enfermagem Telma Melo de Oliveira, 32 anos, que também acompanhava a filha em atendimento na unidade, confirmou a utilidade do espaço.

“É importante oferecer esse ambiente para as crianças, porque elas ficam menos ansiosas e mais confortáveis durante a espera”, afirmou.

As unidades de saúde de Barcarena — Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro, Hospital Municipal Wandick Gutierrez (HMWG), Hospital Municipal Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves (HMRAN) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas — são administradas pelo INDSH.