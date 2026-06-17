Dor no pescoço ao acordar? Veja os sinais de que o travesseiro está na hora de ser trocado

Você costuma acordar com dor no pescoço ou sensação de rigidez ao levantar da cama? O problema, que afeta muita gente na rotina diária, pode estar diretamente relacionado ao travesseiro utilizado durante o sono.

Apesar da aparência confortável, os travesseiros muito macios e “fofinhos” podem não ser os mais indicados para a saúde da coluna. Especialistas alertam que, mais do que a sensação de maciez, o fator essencial na escolha do item é a capacidade de manter o alinhamento correto entre a cabeça, o pescoço e o restante do corpo durante o sono.

Qual a posição ideal do travesseiro?

De acordo com ortopedistas, não existe uma altura única ideal para todos os casos. O ajuste do travesseiro depende diretamente da posição em que a pessoa dorme. Quem dorme de lado, por exemplo, costuma precisar de um modelo mais alto, enquanto quem dorme de barriga para cima deve optar por travesseiros mais baixos, de forma a evitar inclinações no pescoço e garantir o alinhamento da coluna.

O alinhamento correto pode ser percebido quando cabeça, pescoço e coluna ficam posicionados em linha reta durante o sono. Segundo especialistas, o conforto não deve ser confundido com maciez, já que travesseiros que afundam excessivamente podem comprometer a postura ao longo da noite e favorecer dores na região cervical.

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) reforça que a posição lateral é a mais recomendada, desde que o corpo permaneça devidamente alinhado.

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Validade é um ponto importante

Outro ponto de atenção é a vida útil do produto. Assim como outros itens de uso contínuo, o travesseiro tem prazo de validade e deve ser substituído conforme a recomendação do fabricante, especialmente quando perde a capacidade de sustentação.

Embora nem toda dor no pescoço ou nas costas esteja diretamente relacionada ao travesseiro, especialistas orientam atenção a sintomas persistentes. Dor durante a noite, perda de peso sem causa aparente e desconforto que irradia para as pernas são considerados sinais de alerta.

Nesses casos, a recomendação é buscar avaliação médica para investigação adequada e orientação sobre o tratamento, que deve considerar também hábitos de rotina e qualidade do sono.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)