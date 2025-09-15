Capa Jornal Amazônia
Bragança receberá R$ 24 milhões em investimentos obras de infraestrutura e saneamento

Recursos incluem R$ 14 milhões para pavimentação asfáltica em áreas ainda não asfaltadas do município

O Liberal
fonte

Imagem aérea de Bragança (Foto: Divulgação)

Bragança, no nordeste paraense, receberá um pacote de investimentos que soma mais de R$ 24 milhões em obras de infraestrutura, saneamento e abastecimento de água, em parceria com o Governo Federal. Ao todo, serão destinados R$ 14 milhões para obras de pavimentação asfáltica. De acordo com a prefeitura, as ações chegarão nas áreas que ainda não foram asfaltadas.

Além da pavimentação, Bragança contará com mais de R$ 5 milhões para o fortalecimento da política de resíduos sólidos. O município contará com ações que envolvem as cooperativas de catadores locais e a destinação adequada do lixo. O objetivo, de acordo com a prefeitura, é promover avanços ambientais e sociais.

Outro investimento é o aporte de mais de R$ 5 milhões para o sistema de abastecimento de água, que permitirá a ampliação do acesso das famílias bragantinas à água tratada. 

Bragança

Segundo o projeto, os recursos serão aplicados na execução de obras e modernização da rede, com foco em garantir mais segurança hídrica e saúde à população, de acordo com a gestão. Os investimentos fazem parte do pacote de obras do Ministério das Cidades e contam com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Bragança.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

bragança

pavimentação

infraestrutura

melhorias

obras

