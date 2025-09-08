Capa Jornal Amazônia
Bragança investe R$ 31 milhões em ginásio poliesportivo e estádio de futebol; confira

Obra será construída no terreno do antigo aeroporto municipal e promete transformar o esporte e o lazer na cidade, promovendo desenvolvimento e inclusão social.

O Liberal
fonte

O complexo será construído no terreno do antigo aeroporto municipal, área escolhida pela gestão (Imagem/Divulgação Prefeitura de Bragança)

Bragança está prestes a receber um dos maiores investimentos de sua história na área esportiva. A Prefeitura anunciou a criação do Complexo Esportivo de Bragança, que reunirá dois grandes equipamentos públicos: um ginásio poliesportivo e um estádio de futebol, ambos planejados com estrutura moderna e dentro dos padrões oficiais para sediar competições.

Segundo o projeto, o ginásio terá capacidade para 6.200 pessoas sentadas e será adaptado para diferentes modalidades esportivas. Já o estádio municipal contará com 7 mil assentos e um campo de futebol adequado às normas oficiais, permitindo a realização de campeonatos estaduais e até nacionais.

O investimento previsto é de R$ 31 milhões. O complexo será construído no terreno do antigo aeroporto municipal, área escolhida pela gestão. Para viabilizar a obra, a Prefeitura atua junto aos órgãos responsáveis para garantir a titulação definitiva do espaço.

Complexo poliesportivo e estádio de futebol em Bragança

Paralelamente, a administração municipal também avalia alternativas para a implantação de um novo aeroporto em Bragança. A iniciativa considera o aumento do fluxo turístico na cidade, que vem se consolidando como um dos principais destinos do Pará, tanto pelo patrimônio cultural quanto pela rica gastronomia e pelas belezas naturais.

De acordo com o prefeito Dr. Mário Júnior, o Complexo Esportivo representa a realização de um desejo antigo da população bragantina. Além de incentivar a prática de esportes, o espaço deverá movimentar a economia local, servindo de palco para competições, eventos e opções de lazer para a comunidade.

