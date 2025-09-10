Bragança discute implantação do distrito industrial e estratégias para atrair investimentos

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), em parceria com a Prefeitura de Bragança, realizou no dia 9 de setembro um seminário para apresentar as próximas etapas do Plano de Desenvolvimento Econômico do município. Entre as medidas destacadas está a implantação de um distrito industrial, considerado estratégico para impulsionar a economia local.

O encontro ocorreu no Museu da Marujada, reunindo gestores municipais, vereadores, representantes de instituições de ensino superior, entidades de classe, setores do comércio e da indústria, além de membros da sociedade civil organizada. Durante a programação, a economista Aline Tavares e o assessor da Codec, Evandro Diniz, detalharam o cronograma de ações do plano e apresentaram a proposta de elaboração do Manual do Investidor, documento que reunirá informações para orientar empreendedores interessados em investir em Bragança.

“Bragança tem características econômicas e culturais muito fortes. Nosso papel é estruturar essas oportunidades em iniciativas que atraiam investidores e tragam resultados para a população”, afirmou Aline.

“A partir do seminário, Bragança passa a ter um roteiro claro para estruturar seu ambiente de negócios, oferecer segurança aos investidores e garantir benefícios em forma de emprego e renda”, disse Evandro.

Economia de Bragança e potencial produtivo

O levantamento socioeconômico apresentado no evento, elaborado a partir de dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que o comércio responde por 40% dos empregos formais do município, seguido pelos serviços (34%) e pela indústria de transformação (16%), com destaque para o pescado e a agroindústria.

Nos últimos quatro anos, Bragança exportou cerca de US$ 49 milhões em pescados e derivados, sendo 85% destinados ao mercado norte-americano. A produção agropecuária também é significativa, com mais de 1,2 milhão de aves, 43 mil cabeças de gado e colheitas de mandioca e açaí.

Protocolo de intenções

Um dos pontos altos do encontro foi a assinatura de um protocolo de intenções, formalizando a parceria entre a Prefeitura de Bragança, a Codec e demais autoridades estaduais e municipais para execução das próximas etapas do plano de desenvolvimento econômico.

O prefeito Mário Ribeiro da Silva ressaltou a importância da união entre poder público e sociedade. “Este seminário é um momento decisivo para Bragança, que convoca todos os setores a trabalharem juntos para superar os desafios e garantir avanços”, declarou.

Fortalecimento do setor produtivo

O agente de inovação do Sebrae, Antônio Ferreira Silva, avaliou que o seminário abre caminhos para diversificar a economia local. “Sempre ouvimos falar de Bragança como terra da farinha e do turismo, mas Bragança é muito mais do que isso e vai ser sempre mais”, afirmou.