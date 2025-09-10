Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Bragança discute implantação do distrito industrial e estratégias para atrair investimentos

Assuntos foram discutidos durante seminário para apresentar as próximas etapas do Plano de Desenvolvimento Econômico do município

O Liberal
fonte

Evento foi realizado no Museu da Marujada (Divulgação / Secretaria Municipal de Comunicação de Bragança)

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), em parceria com a Prefeitura de Bragança, realizou no dia 9 de setembro um seminário para apresentar as próximas etapas do Plano de Desenvolvimento Econômico do município. Entre as medidas destacadas está a implantação de um distrito industrial, considerado estratégico para impulsionar a economia local.

O encontro ocorreu no Museu da Marujada, reunindo gestores municipais, vereadores, representantes de instituições de ensino superior, entidades de classe, setores do comércio e da indústria, além de membros da sociedade civil organizada. Durante a programação, a economista Aline Tavares e o assessor da Codec, Evandro Diniz, detalharam o cronograma de ações do plano e apresentaram a proposta de elaboração do Manual do Investidor, documento que reunirá informações para orientar empreendedores interessados em investir em Bragança.

Veja mais

image Bragança investe R$ 31 milhões em ginásio poliesportivo e estádio de futebol; confira
Obra será construída no terreno do antigo aeroporto municipal e promete transformar o esporte e o lazer na cidade, promovendo desenvolvimento e inclusão social.

image Bragança faz abertura da Conferência Regional dos Municípios Pesqueiros e Aquícolas nesta quarta, 20
Evento reúne autoridades, pesquisadores e comunidades pesqueiras para discutir políticas públicas e sustentabilidade na zona costeira paraense

image Pará amplia atratividade industrial com novos polos e geração de empregos
Com mais de 14 mil empregos diretos gerados nos distritos industriais, Estado se consolida como corredor estratégico de exportação

“Bragança tem características econômicas e culturais muito fortes. Nosso papel é estruturar essas oportunidades em iniciativas que atraiam investidores e tragam resultados para a população”, afirmou Aline.

“A partir do seminário, Bragança passa a ter um roteiro claro para estruturar seu ambiente de negócios, oferecer segurança aos investidores e garantir benefícios em forma de emprego e renda”, disse Evandro.

Economia de Bragança e potencial produtivo

O levantamento socioeconômico apresentado no evento, elaborado a partir de dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que o comércio responde por 40% dos empregos formais do município, seguido pelos serviços (34%) e pela indústria de transformação (16%), com destaque para o pescado e a agroindústria.

Nos últimos quatro anos, Bragança exportou cerca de US$ 49 milhões em pescados e derivados, sendo 85% destinados ao mercado norte-americano. A produção agropecuária também é significativa, com mais de 1,2 milhão de aves, 43 mil cabeças de gado e colheitas de mandioca e açaí.

Protocolo de intenções

Um dos pontos altos do encontro foi a assinatura de um protocolo de intenções, formalizando a parceria entre a Prefeitura de Bragança, a Codec e demais autoridades estaduais e municipais para execução das próximas etapas do plano de desenvolvimento econômico.

O prefeito Mário Ribeiro da Silva ressaltou a importância da união entre poder público e sociedade. “Este seminário é um momento decisivo para Bragança, que convoca todos os setores a trabalharem juntos para superar os desafios e garantir avanços”, declarou.

Fortalecimento do setor produtivo

O agente de inovação do Sebrae, Antônio Ferreira Silva, avaliou que o seminário abre caminhos para diversificar a economia local. “Sempre ouvimos falar de Bragança como terra da farinha e do turismo, mas Bragança é muito mais do que isso e vai ser sempre mais”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia e Tecnologia

Receber compras internacionais vai ficar mais rápido e barato; veja por quê

Nova solução da Receita combina raio-x e IA para agilizar fiscalização de pacotes e oferecer descontos em tributos de compras do exterior

10.09.25 11h21

Economia

Varejo brasileiro tem queda de 1,5% em agosto, mas Pará apresenta leve alta de 0,4%

Dados são do Índice do Varejo Stone (IVS) divulgados nesta quarta-feira (10) 

10.09.25 6h30

SETOR MADEREIRO

Tarifas dos EUA reduz em quase 20% exportação de madeira do Pará e setor mira Europa e Ásia

Com os EUA representando 40% do destino da produção, indústria aposta na diversificação de mercados

10.09.25 6h15

Economia

Semas inscreve para Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 31 vagas

Inscrições são online e gratuitas até o dia 11 de setembro

09.09.25 19h14

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Assistência social

Pará terá mais de 1,1 milhão de famílias com gás gratuito

Programa Gás do Povo, lançado por Lula, atenderá 15,5 milhões de lares no país e substituirá o Auxílio Gás em 2025

04.09.25 17h30

DIA NACIONAL DO AÇAÍ

Refeições com açaí movimentam até R$ 12 mil por dia em bancas do Ver-o-Peso

O prato mais tradicional do mercado atrai turistas, gera empregos e reforça a economia local

05.09.25 6h15

ADAPTAÇÃO

Reforma Tributária muda regras de aluguéis em 2026 e exige planejamento de proprietários; entenda

Proprietários com mais de três imóveis ou renda anual acima de R$ 240 mil serão os principais afetados, alerta especialista

03.09.25 14h46

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda