Venda de celulares no fim de ano ganha força com aposta em novas tecnologias

A movimentação das festividades de fim de ano aqueceram as vendas em diferentes setores econômicos, entre eles, o nicho de celulares e outros eletrônicos. Em uma das lojas de Belém, a preparação é feita para haver estoque nos últimos três meses do ano, devido ao fluxo mais intenso de vendas, como explica o gerente de vendas paraense Roberto Teixeira. Segundo ele, neste ano, além dos smartphones, também cresceu a procura por antenas via satélite e caixas de som.

Especialmente no período natalino, Teixeira descreve o aumento das vendas logo no início do mês de dezembro, por volta dos dias 10 a 15, com um fluxo contínuo até o dia 24, quando se celebra o Natal. O desejo de trocar os aparelhos antigos por modelos mais modernos é uma das principais razões pela alta demanda no mês. Ele descreve um comportamento de busca por inovações entre os consumidores, em especial, quanto ao incremento de Inteligência Artificial (IA) nos aparelhos.

“Geralmente, as pessoas buscam tecnologias mais avançadas ao trocar de aparelho. Os smartphones atuais incorporam tecnologias que antes eram exclusivas de computadores e tablets. Em breve, a internet via satélite também estará integrada a eles. A busca por tecnologia de ponta, especialmente inteligência artificial, é o principal fator”, avalia Teixeira.

Celulares são opções para um bom presente

Os celulares também surgem nesse momento como uma ótima opção para presentear amigos e familiares, tradição nas festas de fim de ano. Com isso, os investimentos com os aparelhos também podem chegar a números expressivos, com um valor médio entre R$ 11 e R$ 12 mil em alguns casos, segundo a avaliação das compras recentes feita por Teixeira. Apesar desse cenário, os valores da maioria dos modelos não registraram reajustes tão acima dos preços praticados no ano anterior, mantendo ofertas que atendem a todos os públicos.

“Os preços se mantiveram estáveis, apesar das influências do mercado interno e externo. Consideramos que os preços estão em um bom patamar, tornando os produtos uma boa opção de presente para o final do ano”, declara o gerente de vendas.

Novidades

Além dos celulares, alguns novos equipamentos despertaram o gosto dos consumidores, segundo o gerente, como as caixas de som, mas, sobretudo, as antenas via satélite. As antenas usam tecnologia que permite a conectividade de internet em qualquer lugar, mesmo os mais remotos, desde que o equipamento esteja visível aos céus e ligado a uma fonte de energia. Os preços desse equipamento varia em torno de R$ 2 mil, com mensalidades em planos que vão de R$ 200 a R$ 600.