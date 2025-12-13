Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Venda de celulares no fim de ano ganha força com aposta em novas tecnologias

Modelos mais modernos podem custar mais de R$ 12 mil, explica gerente de vendas

Maycon Marte
fonte

Vendas aumentam no fim de ano e loja se prepara para repor estoque (Wagner Santana | O Liberal)

A movimentação das festividades de fim de ano aqueceram as vendas em diferentes setores econômicos, entre eles, o nicho de celulares e outros eletrônicos. Em uma das lojas de Belém, a preparação é feita para haver estoque nos últimos três meses do ano, devido ao fluxo mais intenso de vendas, como explica o gerente de vendas paraense Roberto Teixeira. Segundo ele, neste ano, além dos smartphones, também cresceu a procura por antenas via satélite e caixas de som.

Especialmente no período natalino, Teixeira descreve o aumento das vendas logo no início do mês de dezembro, por volta dos dias 10 a 15, com um fluxo contínuo até o dia 24, quando se celebra o Natal. O desejo de trocar os aparelhos antigos por modelos mais modernos é uma das principais razões pela alta demanda no mês. Ele descreve um comportamento de busca por inovações entre os consumidores, em especial, quanto ao incremento de Inteligência Artificial (IA) nos aparelhos.

“Geralmente, as pessoas buscam tecnologias mais avançadas ao trocar de aparelho. Os smartphones atuais incorporam tecnologias que antes eram exclusivas de computadores e tablets. Em breve, a internet via satélite também estará integrada a eles. A busca por tecnologia de ponta, especialmente inteligência artificial, é o principal fator”, avalia Teixeira.

Celulares são opções para um bom presente

Os celulares também surgem nesse momento como uma ótima opção para presentear amigos e familiares, tradição nas festas de fim de ano. Com isso, os investimentos com os aparelhos também podem chegar a números expressivos, com um valor médio entre R$ 11 e R$ 12 mil em alguns casos, segundo a avaliação das compras recentes feita por Teixeira. Apesar desse cenário, os valores da maioria dos modelos não registraram reajustes tão acima dos preços praticados no ano anterior, mantendo ofertas que atendem a todos os públicos.

“Os preços se mantiveram estáveis, apesar das influências do mercado interno e externo. Consideramos que os preços estão em um bom patamar, tornando os produtos uma boa opção de presente para o final do ano”, declara o gerente de vendas.

VEJA MAIS

image Último Mega Auto Feirão do ano começa em Belém com 300 veículos seminovos no Porto Futuro
Evento reúne 14 lojas e bancos com taxas especiais; vendas de veículos no Pará cresceram em novembro e acumulam alta em 2025

image Varejo está quase 10% acima do pré-pandemia, mostra balanço do IBGE
Com o crescimento, os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.

[[(standard.Article) Vendas do varejo sobem 0,5% em outubro ante setembro, revela IBGE]]

Novidades

Além dos celulares, alguns novos equipamentos despertaram o gosto dos consumidores, segundo o gerente, como as caixas de som, mas, sobretudo, as antenas via satélite. As antenas usam tecnologia que permite a conectividade de internet em qualquer lugar, mesmo os mais remotos, desde que o equipamento esteja visível aos céus e ligado a uma fonte de energia. Os preços desse equipamento varia em torno de R$ 2 mil, com mensalidades em planos que vão de R$ 200 a R$ 600.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

venda de celular
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Empreendimentos

Grandes projetos prometem destravar desenvolvimento e movimentar mais de R$ 70,7 bilhões no Pará

Contratação de novos trabalhadores recebe estímulo com mais de 100 mil novas vagas; produções também devem aumentar com facilidades de escoamento

13.12.25 16h45

Mercado aquecido

Venda de celulares no fim de ano ganha força com aposta em novas tecnologias

Modelos mais modernos podem custar mais de R$ 12 mil, explica gerente de vendas

13.12.25 7h00

instabilidade

Bradesco retoma funcionamento de app de pessoa jurídica; pessoa física segue fora do ar

Os serviços para pessoa física, no entanto, seguem fora do ar e a normalização "deve ocorrer em breve", segundo o banco

12.12.25 17h32

acordo

Mendonça pede destaque e leva a Plenário julgamento sobre compensação a aposentados do INSS

Com o movimento de Mendonça, o placar do julgamento é resetado, com exceção do voto do ministro Luís Roberto Barroso, que se manifestou sobre o tema antes de se aposentar

12.12.25 16h54

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Tarifa social

Mais de 630 mil paraenses têm direito a desconto na conta de luz, mas ainda não estão cadastrados

Belém é o município com maior número de pessoas aptas a receber o desconto por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica

09.12.25 11h13

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

BELÉM

Dívida de IPTU? veja como conseguir até 90% de desconto sobre juros e multas em imposto municipais

Prefeitura de Belém anunciou o Programa Dívida Zero, que oferece descontos e condições especiais de pagamento em débitos tributários

09.12.25 13h29

COMBUSTÍVEIS

Operações no Pará interditam postos e apreendem diesel marítimo e gasolina em três municípios

O Pará está entre os estados que tiveram resultados mais expressivos no período, especialmente pela apreensão de diesel marítimo

08.12.25 14h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda