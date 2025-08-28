Capa Jornal Amazônia
Pará amplia atratividade industrial com novos polos e geração de empregos

Com mais de 14 mil empregos diretos gerados nos distritos industriais, Estado se consolida como corredor estratégico de exportação

Agência Pará

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) acelera sua estratégia de atração de indústrias e expansão de polos produtivos, reforçando o protagonismo do Estado do Pará no cenário nacional. Com distritos consolidados na Região Metropolitana de Belém (RMB) e novos projetos em implantação no interior, o Pará se firma como destino competitivo para investimentos e como corredor estratégico de exportação para os principais mercados internacionais.

De acordo com dados oficiais, os quatro distritos industriais implantados no Pará (Ananindeua, Barcarena, Icoaraci e Marabá) reúnem 218 empresas em operação, responsáveis por mais de 14,7 mil empregos diretos e cerca de 52 mil indiretos. Juntas, essas áreas somam 8,9 mil hectares, dos quais ainda há 1,8 mil disponíveis para novos empreendimentos.

Em Marabá, o polo industrial segue em expansão e conta com mais de 500 hectares prontos para receber empresas ligadas às cadeias da mineração, metalurgia e transformação. Já em Barcarena, além das áreas industriais disponíveis, a implantação da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) representa um marco para a economia paraense, oferecendo regime tributário diferenciado e localização estratégica próxima aos portos que conectam o Pará ao comércio internacional. O distrito também avança em medidas de ordenamento viário, em parceria com a Polícia Militar e a prefeitura, para garantir mais segurança e fluidez ao transporte de cargas.

Na Região de Integração do Baixo Amazonas, Santarém avança na implantação de seu distrito industrial, voltado à bioindústria e agroindústria. Em Castanhal, o Condomínio Industrial está em fase de licenciamento ambiental e será voltado a empreendimentos de pequeno e médio porte. Já em Breves, no Marajó, a área industrial definida marca o início da implantação do polo no arquipélago.

“A Codec acompanha o investidor em todas as etapas, desde a intenção até a instalação. O Pará está preparado para oferecer condições competitivas no cenário nacional e internacional”, destacou Pádua Rodrigues, diretor de Relações Estratégicas e Institucionais da Companhia.

Para Manoel Ibiapina, diretor de Atração de Investimentos e Negócios, “o diferencial da Codec é estar próxima do investidor em todas as fases, oferecendo áreas estruturadas e acompanhamento permanente, o que garante segurança a quem decide investir no Estado”.

O presidente da Codec, Lutfala Bitar, reforça que a industrialização sustentável está no centro da estratégia: “Nosso objetivo é atrair indústrias que gerem emprego e renda, mas também que se comprometam com a inovação, a bioeconomia e o uso responsável dos recursos. É assim que vamos transformar o Pará em referência de desenvolvimento sustentável para o Brasil e para o mundo.”

A Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) também destaca o impacto dos polos industriais. Segundo o presidente da entidade, Alex Carvalho, “os Distritos Industriais fortalecem a competitividade da indústria paraense, e a implantação da ZPE de Barcarena amplia as possibilidades de inserção internacional das empresas locais.”

Com localização privilegiada, energia limpa e infraestrutura logística integrada por rodovias, hidrovias e portos, o Pará se consolida como um dos principais corredores de exportação do País. A Codec e o governo do Estado trabalham para que a industrialização caminhe lado a lado com a sustentabilidade, apostando em inovação e bioeconomia como motores para o desenvolvimento.

