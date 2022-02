'Pretinhos do Mangue' sai com três foliões e leva mensagem sobre importância da vacinação; fotos

O carnaval no município de Curuçá, nordeste paraense, segue sem os blocos de rua pelo segundo ano consecutivo, em razão da pandemia de covid-19. Em meio à proibição, o principal bloco da cidade, o Pretinhos do Mangue, resolveu sair às ruas, neste domingo (27), com apenas integrantes para produzir um documentário sobre mais um ano sem carnaval e levar uma mensagem de incentivo à vacinação para os moradores

A "Rede Mangue de Turuvisão", personagem tradicional do bloco e que estava comemorando aniversário de 15 anos neste domingo, foi a responsável por registrar o momento e transformá-lo em um documentário. "A Rede Mangue vai cobrir esse vazio, mostrar realmente a cidade diferente. No vídeo, terá alguns flashs que mostram como o carnaval é mesmo em contraponto com esse vazio que está agora", explicou o integrante do bloco Adal Favacho.

O presidente do Pretinhos do Mangue, Edilson Campos, mais conhecido como Cafá, comenta que hoje o sentimento era de tristeza, por mais um ano sem carnaval, e faz um apelo: "Eu peço às pessoas que se vacinem, vacinem suas crianças, não acreditem em fake news, para que ano que vem possamos estar juntos, fazendo o carnaval do Pretinhos do Mangue, que é meu, é seu, é nosso".