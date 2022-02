Com a proibição do Carnaval de rua, “Pretinhos do Mangue” não desfilará, neste domingo, em Curuçá

O Carnaval de rua em Curuçá, no nordeste paraense, está proibido por causa da covid-19. E, por essa razão, não haverá o tradicional desfile do bloco Pretinhos do Mangue, que, antes da pandemia, arrastava milhares de pessoas pelas ruas da cidade.

Na manhã deste domingo (27), o bloco vai sair com apenas 10 integrantes, mas para levar a mensagem de que é importante as pessoas se vacinarem contra a covid-19. Na verdade, eles farão um documentário sobre não ter Carnaval na pandemia e os reflexos na economia do município.

E esses dez integrantes já tomaram as três doses da vacina. Do bloco, serão apenas cinco pessoas. Os demais estarão no apoio. Começará às 9 horas e será uma programação rápida. Antes da pandemia, o bloco, fundado há 33 anos, reunia 17 mil brincantes, segundo a Polícia Militar. “Vamos tentar passar, às pessoas, a mensagem de que é preciso se vacinar. Não acreditar em fake news. Vacinar suas crianças para que, em 2023, possamos ter o nosso Carnaval, assim como também outros eventos em nosso município”, disse o presidente do bloco, Edmilson Campos, o "Cafá.

Neste sábado (26), e ao percorrer alguns estabelecimentos comerciais da cidade, a pergunta era uma só: “Vai ter Pretinhos do Mangue?” “Não. Temos que respeitar o decreto da prefeitura e respeitar a vida”, respondia ele. Antes do tradicional desfile, e à tarde, os foliões começavam a chegar no porto Pretinhos do Mangue. Lá fica o mangue de onde os brincantes retiram, da natureza, seu “abadá”: a lama. Crianças, jovens e pessoas idosas passam lama por todo o corpo. Era uma grande diversão.

Depois de pintar o corpo no barro preto do manguezal, os foliões seguiam em arrastão de 1,5 quilômetro pela cidade, pela travessa 7 de Setembro, onde ocorre a evolução do desfile, até a praça Coronel Horácio.

Bloco também faz homenagem à Imprensa

O bloco tem dois personagens que fazem homenagem à Imprensa. E conta com a "Rede Mangue de Turuvisão". “Entre os 10 integrantes que sairão às ruas amanhã, estão o cinegrafista e o repórter. E ele vai entrevistar as pessoas nas ruas vazias de Curuçá, nos bares, na feira, no mercado municipal, falando sobre o Carnaval na pandemia”, contou Cafá.

Adal Favacho, da Rede Mangue de Turuvisão, elaborou um divertido texto sobre o assunto. Ele mistura elementos da cidade e do “Pretinhos do Mangue”. Segundo Adal, “uma profunda desolação se abateu nos bastidores do Pretinhos do Mangue, causando uma comoção de tristeza e melancolia. Infelizmente, está decretado: não haverá Carnaval este ano em Curuçá. O prefeito do Mangue guardou a tarrafa e cancelou o rock doido na avenida devido ao surto de covid-19 em seus integrantes, causando desemprego em massa com o fechamento da fábrica de abadás ecológicos”.

Mariscos entraram em greve, diz texto divertido sobre cancelamento do Carnaval

E completa: “Se já não bastasse a pandemia, os mariscos entraram em greve reivindicando distanciamento na maresia, isolamento social na preamar, revisão da bolsa maré cheia e exigem a volta do 'vale refeissal'". Adal escreveu ainda que o caranguejo, após a quarentena, é quem está à frente das manifestações, e "já anunciou que só desfilará em 2023 após receber a terceira dose da vacina e o cachê adiantado para comprar o enxoval da D. Condessa, grávida de três meses".

Ainda segundo ele, que escreve as músicas do bloco, o “camarão nazista, terraplanista, negacionista e genocida, foi internado na UPA do Rio Grande. E, devido à gravidade, foi transferido pro Hospital de Pedras Grandes depois de ter levado uma facada do peixe-pedra numa grande confusão no comício do Rio das Pedras, pertinho do bar da Mãe Grande".