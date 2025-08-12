Capa Jornal Amazônia
Belém sedia reunião de governadores para alinhar posição do Brasil na COP30

Encontro no Parque da Cidade, futura sede da conferência climática da ONU, marca etapa decisiva a menos de 100 dias do evento

Agência Pará
fonte

Quase 20 governadores(as) e representantes são aguardados para o encontro com o Governador do Pará, Helder Barbalho. (Foto: Marco Santos/ Ag. Pará)

A capital paraense será, nesta quarta-feira (13), palco do encontro que vai definir a participação dos Estados brasileiros na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que mobilizará mais de 190 países em Belém de 10 a 21 de novembro. A XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores será realizada a partir das 10h, no Parque da Cidade, conectando chefes de Executivo e autoridades nacionais para alinhar as contribuições do Brasil à agenda climática global.

A abertura do encontro será com o governador do Pará, Helder Barbalho, anfitrião da COP30. “Este é um momento decisivo para garantir que o Brasil fale com uma só voz na COP30, com propostas que conciliem preservação ambiental, inclusão social e desenvolvimento econômico, tendo a Amazônia no centro da agenda”, destaca.

Em seguida, o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Comissão Nacional da COP30 e negociador-chefe do Brasil nas conferências do clima, fará uma apresentação sobre os preparativos e eixos centrais do evento.

VEJA MAIS

image Programas estaduais garantem oportunidades para jovens com a COP30
Pessoas com idade entre 18 e 29 anos formam a maioria do público beneficiado pelo Capacita COP30

image Ministro do turismo articula com representantes dos países do Golfo sobre a COP 30
Celso Sabino recebeu os embaixadores em Belém e reforçou alianças para garantir excelência na conferência do clima

Estão confirmados os governadores Gladson Camelí (AC), Clécio Luís (AP), Wilson Lima (AM), Renato Casagrande (ES), Mauro Mendes (MT), Barbosinha (em exercício, MS), Helder Barbalho (PA), Raquel Lyra (PE), Cláudio Castro (RJ), Fátima Bezerra (RN), Fábio Mitidieri (SE) e Wanderlei Barbosa (TO), além dos vices Ronaldo Lessa (AL), Jade Romero (CE), Daniel Vilela (GO), Lucas Ribeiro (PB), Gabriel Souza (RS), Sérgio Gonçalves (RO) e Felicio Ramuth (SP).

O encontro será realizado no prédio de Economia Criativa do Parque da Cidade, que em novembro será a sede principal da COP30.

Serviço

  • XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores
  • Data: 13 de agosto de 2025
  • Horário: a partir das 10h (acesso da imprensa credenciada a partir das 9h)
  • Local: Prédio de Economia Criativa do Parque da Cidade
  • Endereço: R. Sen. Lemos – Souza, Belém (PA)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
