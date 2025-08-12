Programas estaduais garantem oportunidades para jovens com a COP30

Aos 18 anos de idade, Ricardo Duarte, encontrou no programa Voluntariado COP30 a chance para incrementar o currículo e estabelecer contato com profissionais com quem poderá trabalhar logo após se formar na faculdade. Ele está no 4º semestre do curso de Relações Internacionais. Morador do bairro do Parque Guajará, área periférica de Belém, Ricardo ficou atento às oportunidades que a Conferência das Nações Unidas Sobre Mudança Climática poderia proporcionar desde que a capital paraense foi anunciada sede do evento global, em dezembro de 2023.

"É um evento em que estarão autoridades, empresários e representantes da sociedade civil organizada de todos os continentes. O mundo estará com a atenção voltada para cá e eu preciso, de alguma forma, participar deste momento. Vivendo esta experiência que vai somar - e muito - na minha formação profissional", diz Ricardo Duarte, estudante do curso superior de relações institucionais.

O caminho para o universitário alcançar o objetivo se abriu por meio do Capacita COP30, que oferece cursos gratuitos de qualificação e formação profissional nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança.

Cerca de 22 mil certificados já foram entregues por meio do programa

A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), para preparar mulheres e homens para atuação no mercado e a conquistar oportunidades com a realização da COP30 na capital paraense.

Ricardo fez os cursos básico e avançado de Inglês. "Eu precisava ter domínio em outro idioma. Quase todos os colegas da minha turma já falam pelo menos três línguas e eu somente o português. Quando surgiu a oportunidade eu abracei", disse.

Jovens como Ricardo são a maioria dos inscritos e certificados pelo Capacita COP30. Segundo a Sectet, 37% dos participantes do programa têm entre 18 a 29 anos de idade. A maioria são moradores de bairros periféricos de Belém.

Programa oportuniza formação qualificada

O Capacita COP30 permitiu ao universitário a possibilidade de uma participação ainda maior no evento. A certificação em inglês habilitou Ricardo para se inscrever para o programa Voluntariado COP30, promovido pelo Governo do Pará em parceria com o Governo Federal.

"Cursei inglês sem imaginar que poderia atuar como voluntário no evento. Hoje, estou participando do treinamento e espero conquistar um bom networking. Estou me dedicando bastante e aprendendo sobre países, diferentes culturas e temas ligados ao meio ambiente", afirma Ricardo Duarte.

A artista plástica Luana Queiroz, 28 anos, também fez o curso de Inglês pelo programa capacita COP30. Concluiu a formação com fluência em conversação e decidiu aprimorar esse conhecimento também atuando como voluntária na COP30.

'Bagagem cultural para a vida', diz jovem participante

"Esse é um momento de oportunidades que eu quero aproveitar. O treinamento do Voluntariado amplia os nossos horizontes em relação ao que é a COP30 e a importância dela. Essa bagagem cultural que estamos adquirindo reflete não somente no meu trabalho, como na forma de enxergarmos questões globais que relacionam a temática ambiental e o desenvolvimento econômico e social", comenta Luana.

Legado da COP30

O programa Capacita COP30 foi lançado pelo Governo do Pará no primeiro semestre de 2024, com intuito de formar e qualificar mão de obra para o mercado de trabalho, além de contribuir para ampliar o conhecimento de empreendedores e pequenos negócios. Cerca de 22 mil certificados já foram entregues aos participantes. Durante a cerimônia de certificação em maio deste ano, o governador do Pará, Helder Barbalho, destacou que a iniciativa partiu da vice-governadora, Hana Ghassan, para garantir que, durante a conferência, a força de trabalho local seja priorizada.

“A Hana defendeu a capacitação dos paraenses para que, durante a COP30, não fosse aproveitada somente a mão de obra de fora do Estado. A qualificação profissional, por meio do Capacita, também é um legado da COP”, disse o governador.

Para o coordenador do Capacita COP30, Andrei Rabelo, o programa se confirma como legado a partir do momento em que os alunos conseguem usar o conhecimento para se especializar e até garantir uma vaga no mercado.

"O Capacita promove o fortalecimento da educação cidadã, ambiental e profissional, gerando transformações reais na vida das pessoas. Durante o programa, várias vidas foram mudadas: participantes conquistaram o primeiro emprego, ascenderam a novos cargos e passaram a ter acesso a uma melhor qualidade de vida por meio de novas oportunidades profissionais", conclui Andrei.