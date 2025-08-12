Ministro do turismo articula com representantes dos países do Golfo sobre a COP 30

O ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU, Celso Sabino, reuniu-se com embaixadores de seis países árabes do Golfo em um almoço realizado na tarde desta terça-feira, 12, em Belém. A agenda, organizada pelo Ministério do Turismo, teve como objetivo estreitar laços, ampliar cooperação e atrair investimentos para a logística, infraestrutura e soluções sustentáveis, em preparação para a COP 30, que acontecerá em novembro de 2025 na capital paraense.

Sabino ressaltou que a conferência do clima será uma oportunidade única para projetar a Amazônia como anfitriã de um evento de alto nível e impacto global. “Nosso compromisso é que a COP30 seja lembrada não apenas pelas decisões que serão tomadas, mas pela experiência exemplar que vamos oferecer. Queremos que seja a melhor COP da história, a COP da Floresta, mostrando ao mundo a força da nossa hospitalidade, organização e respeito ao meio ambiente”, afirmou.

Dentre os países presentes (Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein), Omã e Emirados Árabes já confirmaram participação na COP 30. Para Sabino, a presença das nações do Golfo é estratégica.

“Quando falamos em COP da Floresta, falamos sobre o futuro de mais de 30 milhões de pessoas que vivem sob as copas das árvores, em comunidades que preservam, produzem e resistem. Conectar essas realidades distintas é mostrar que a Amazônia é feita de gente, cultura e soluções que podem inspirar o mundo”, destacou.

Ministro Celso Sabino (Alessandra Serrão/ Mtur)

Durante o encontro, o ministro apresentou iniciativas de modernização da rede hoteleira, melhorias no transporte urbano, ampliação da malha aérea e incentivo a meios alternativos de hospedagem, todos alinhados ao objetivo de oferecer infraestrutura e logística à altura do evento.

A vice-embaixadora dos Emirados Árabes Unidos Maysoun Aldah ressaltou a importância do encontro. “Tivemos a oportunidade de visitar hotéis e conhecer as instalações que receberão a COP30, e ficamos muito satisfeitos com o que vimos. Está claro que Belém está fazendo tudo, e fazendo muito bem, para que a conferência alcance grandes resultados e deixe um legado positivo para todos”, afirmou.

Também participaram do almoço o secretário de Turismo do Estado, Eduardo Costa; a secretária de Turismo do Município de Belém, Cilene Sabino; e a representante da Secretaria Extraordinária da COP30, Candyce Rocha, reforçando a integração entre as esferas federal, estadual e municipal na preparação para a conferência.

Visita oficial começou na segunda-feira (11)

A comitiva de embaixadores chegou a Belém na última segunda-feira, 11, e foi recebida no Palácio do Governo pelo governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan. As autoridades visitaram hotéis estratégicos, pontos turísticos e culturais, como a Estação das Docas, além de realizarem um passeio de barco pela orla da cidade.

Durante a recepção com Helder e Hana, o governador ressaltou a importância da COP 30 para o mundo, destacando que o evento será uma oportunidade para imersão na Amazônia e compreensão dos desafios ambientais, climáticos e sociais da região.

“Queremos fazer da COP de Belém uma COP de legado, com responsabilidade ambiental para todos nós”, afirmou. Ele também frisou que a conferência representa uma chance de fortalecer os laços e avançar na economia verde.O governador enfatizou ainda a relevância de estreitar as relações com os países do Golfo para obter financiamento para projetos na Amazônia, destacando o papel da biotecnologia. “Acreditamos que a biotecnologia representa uma grande estratégia para viabilizar as transições econômicas e ecológicas necessárias para a humanidade, associando biodiversidade, conhecimento e tecnologia”, disse.

Representando o Conselho de Embaixadores do Golfo Pérsico, o embaixador do Kuwait, Talal Rashed Almansour, expressou otimismo em relação ao evento climático. “A expectativa é que a COP 30 supere as edições anteriores. É a primeira vez que visito o Pará, mas acompanho os preparativos da cidade para o evento. Agradeço os esforços dos governos federal, estadual e municipal para que a conferência seja um sucesso e supere todas as expectativas”, declarou.