O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Embaixadores do Golfo Pérsico visitam Belém e destacam expectativas para COP 30

Embaixadores do Golfo Pérsico reforçam parcerias com o Pará e demonstram otimismo com a realização da COP 30 em Belém

Thaline Silva*
fonte

O governador Helder Barbalho destacou que a COP30 será uma oportunidade para conhecer a Amazônia e seus desafios ambientais e sociais (Marco Santos/Agência Pará)

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora Hana Ghassan receberam nesta segunda-feira (11), no Palácio do Governo em Belém, uma comitiva diplomática composta por embaixadores dos países do Golfo Pérsico: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein. O encontro teve como objetivo fortalecer relações bilaterais, explorar oportunidades de parcerias e discutir a preparação da capital paraense para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), prevista para novembro.

imageO governador destacou a importância de fortalecer laços com os países do Golfo para financiar projetos na Amazônia, ressaltando o papel da biotecnologia (Marco Santos/Agência Pará)

Participaram da reunião o embaixador de Bahrein, Bader Abbas Hasan Ahmed Alhelaib; o embaixador do Kuwait, Talal Rashed Almansour; o embaixador de Omã, Abdulghaffar Abdulkarim Issa Al Bulushi; o embaixador do Qatar, Ahmad Mohammed Ali Mohamed Alshebani; o primeiro-secretário da Embaixada da Arábia Saudita, Meshal Alshalan; e a vice-embaixadora dos Emirados Árabes Unidos, Maysoun Aldah.

COP30: oportunidade para Amazônia e economia verde

Durante o encontro, o governador Helder Barbalho ressaltou a importância da COP 30 para o mundo, destacando que o evento será uma oportunidade para imersão na Amazônia e compreensão dos desafios ambientais, climáticos e sociais da região. “Queremos fazer da COP de Belém uma COP de legado, com responsabilidade ambiental para todos nós”, afirmou. Ele também frisou que a conferência representa uma chance de fortalecer os laços e avançar na economia verde.

O governador enfatizou ainda a relevância de estreitar as relações com os países do Golfo para obter financiamento para projetos na Amazônia, destacando o papel da biotecnologia. “Acreditamos que a biotecnologia representa uma grande estratégia para viabilizar as transições econômicas e ecológicas necessárias para a humanidade, associando biodiversidade, conhecimento e tecnologia”, disse.

Expectativas positivas e hospitalidade paraense

Representando o Conselho de Embaixadores do Golfo Pérsico, o embaixador do Kuwait, Talal Rashed Almansour, expressou otimismo em relação à COP 30. “A expectativa é que a COP 30 supere as edições anteriores. É a primeira vez que visito o Pará, mas acompanho os preparativos da cidade para o evento. Agradeço os esforços dos governos federal, estadual e municipal para que a conferência seja um sucesso e supere todas as expectativas”, declarou.

A vice-governadora Hana Ghassan, que preside o Comitê Estadual da COP 30, destacou o diferencial cultural de Belém e a hospitalidade local. “Belém é uma cidade diferenciada. Vocês poderão conhecer nossa cultura, nossa culinária e o povo acolhedor que temos. Sentimo-nos felizes em receber essas visitas”, afirmou.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Palavras-chave

COP 30

COP 30
.
