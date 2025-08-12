Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Em telefonema, Lula e Xi discutem 'parceria estratégica bilateral' entre o Brasil e a China

Líder chinês informou que enviará "uma delegação de alto nível" à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30)

Estadão Conteúdo
fonte

Ligação entre os dois líderes durou cerca de uma hora, segundo a Secom (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, na noite desta segunda-feira, 11, informou a Secretaria de Comunicação Social (Secom), em nota. A ligação durou cerca de uma hora.

Lula e Xi falaram sobre "a parceria estratégica bilateral" entre o Brasil e a China e "saudaram os avanços já alcançados no âmbito das sinergias entre os programas nacionais de desenvolvimento dos dois países".

Os dois líderes também se comprometeram "a ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites", segundo a nota da Secom. "Ambos os presidentes também destacaram sua disposição em continuar identificando novas oportunidades de negócios entre as duas economias". 

"A atual conjuntura internacional e os esforços recentes pela paz entre Rússia e Ucrânia" também foram discutidos, de acordo com o comunicado.

O líder chinês ainda informou que enviará "uma delegação de alto nível" à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro. Xi disse que "vai trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência", segundo a Secom.

Economia
