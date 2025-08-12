Capa Jornal Amazônia
COP 30: Celso Sabino se reúne com embaixadores dos países árabes do Golfo em Belém

Encontro promovido pelo Ministério do Turismo apresenta infraestrutura e soluções sustentáveis para a conferência

O Liberal
fonte

Ministro do Turismo recebe na capital paraense representantes dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein (Roberto Castro / MTur)

O ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, participa nesta terça-feira (12.08), em Belém (PA), do evento Diálogos para a COP 30.

A ação reúne embaixadores de seis países árabes do Golfo e integra a agenda precursora da conferência, com foco na apresentação da infraestrutura, logística e soluções sustentáveis.

Estão presentes representantes dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein. 

Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Turismo, o evento, conduzido por Celso Sabino, tem como objetivo ampliar o diálogo com países que participarão da conferência da ONU sobre mudanças climáticas e apresentar soluções e infraestrutura relacionadas ao turismo sustentável.

