Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Governo Federal recebe propostas para compor painéis dos Pavilhões Brasil na COP30

Inscrições podem ser feitas de 11 a 30 de agosto. Iniciativas poderão integrar a programação nas zonas Azul e Verde, com debates, mostras e apresentações culturais

Agência Pará

O Governo Federal abriu, nesta segunda-feira (11), o período de inscrições para propostas de painéis que integrarão a programação dos Pavilhões Brasil durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, de 10 a 21 de novembro. As candidaturas podem ser enviadas até às 23h59 de 30 de agosto, pelo site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).
 
Os Pavilhões Brasil serão pontos de encontro da comunidade brasileira e internacional para discutir o enfrentamento da crise climática, os 30 objetivos estratégicos da Agenda de Ação, as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e o Plano Clima. A programação também incluirá exposições e apresentações culturais. As atividades serão distribuídas entre as zonas Azul e Verde, coordenadas pelo MMA em articulação com outros órgãos federais.
 
Na Zona Azul, o foco será a implementação da NDC do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, além da cooperação internacional. Na Zona Verde, os debates priorizarão temas domésticos relacionados ao Plano Clima. As propostas devem indicar o eixo temático, a data sugerida e as instituições participantes (debatedores e moderação), buscando pluralidade e diversidade de visões. 

Funcionamento 

Os eixos definidos são: mitigação de emissões; adaptação; financiamento climático; governança participativa e multinível, e justiça climática. Cada instituição poderá submeter apenas uma proposta por pavilhão. 

A agenda dos Pavilhões Brasil ocorrerá diariamente, das 10h às 18h, com sessões de até 50 minutos, para garantir alternância entre painéis. Haverá transmissão ao vivo (conforme disponibilidade) e serviço de interpretação Português–Inglês no Pavilhão da Zona Azul. O resultado da seleção será divulgado em 20 de setembro, no site do MMA.
 
O envio das propostas será feito por formulário eletrônico disponível no portal do MMA, que também disponibiliza o guia com orientações gerais. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail oficial informado pelo Ministério. 

Serviço:

Inscrições para propostas de painéis que integrarão a programação dos Pavilhões Brasil na COP30.

Período: 11/08/2025 (a partir de 9h) a 30/08/2025 (até às 23h59).

Programação: diariamente, das 10h às 18h. Sessões de até 50 minutos.

Materiais e submissão: guia de orientações e formulário no site do MMA - https://www.gov.br/mma/pt-br/guia-para-selecao-de-propostas-para-pavilhoes-cop30.pdf

Contato: ascop30@mma.gov.br

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Pavilhões Brasil

COP 30

Governo do Pará

governo federal
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda