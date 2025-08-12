Governo Federal recebe propostas para compor painéis dos Pavilhões Brasil na COP30

O Governo Federal abriu, nesta segunda-feira (11), o período de inscrições para propostas de painéis que integrarão a programação dos Pavilhões Brasil durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, de 10 a 21 de novembro. As candidaturas podem ser enviadas até às 23h59 de 30 de agosto, pelo site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).



Os Pavilhões Brasil serão pontos de encontro da comunidade brasileira e internacional para discutir o enfrentamento da crise climática, os 30 objetivos estratégicos da Agenda de Ação, as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e o Plano Clima. A programação também incluirá exposições e apresentações culturais. As atividades serão distribuídas entre as zonas Azul e Verde, coordenadas pelo MMA em articulação com outros órgãos federais.



Na Zona Azul, o foco será a implementação da NDC do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, além da cooperação internacional. Na Zona Verde, os debates priorizarão temas domésticos relacionados ao Plano Clima. As propostas devem indicar o eixo temático, a data sugerida e as instituições participantes (debatedores e moderação), buscando pluralidade e diversidade de visões.

Funcionamento

Os eixos definidos são: mitigação de emissões; adaptação; financiamento climático; governança participativa e multinível, e justiça climática. Cada instituição poderá submeter apenas uma proposta por pavilhão.

A agenda dos Pavilhões Brasil ocorrerá diariamente, das 10h às 18h, com sessões de até 50 minutos, para garantir alternância entre painéis. Haverá transmissão ao vivo (conforme disponibilidade) e serviço de interpretação Português–Inglês no Pavilhão da Zona Azul. O resultado da seleção será divulgado em 20 de setembro, no site do MMA.



O envio das propostas será feito por formulário eletrônico disponível no portal do MMA, que também disponibiliza o guia com orientações gerais. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail oficial informado pelo Ministério.

Serviço:

Inscrições para propostas de painéis que integrarão a programação dos Pavilhões Brasil na COP30.

Período: 11/08/2025 (a partir de 9h) a 30/08/2025 (até às 23h59).

Programação: diariamente, das 10h às 18h. Sessões de até 50 minutos.

Materiais e submissão: guia de orientações e formulário no site do MMA - https://www.gov.br/mma/pt-br/guia-para-selecao-de-propostas-para-pavilhoes-cop30.pdf

Contato: ascop30@mma.gov.br