Belém não tem vacina suficiente para a covid-19 infantil

Nesta quarta-feira (8), haverá mais uma remessa de vacina para a Covid-19 infantil, que permitirá atender a demanda do município de Belém. Em dezembro passado, foi recebido um “pequeno quantitativo” de doses do imunizante. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que divulgou detalhes sobre o abastecimento de vacinas na capital.

Sobre as demais vacinas, o quadro atual é o seguinte: a vacina para a Varicela está em desabastecimento desde agosto. Mas, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS), estava sendo substituída pela tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

Para a Tetraviral, o último abastecimento ocorreu em novembro de 2024. Quanto à Meningo C, houve desabastecimento por alguns meses e estava sendo substituída pela Meningo ACWY. No entanto, desde novembro o abastecimento da Meningo C está normalizado.

A vacina para covid-19, para as pessoas a partir de 12 anos de idade, conta com as salas de vacinação abastecidas. Quanto às vacinas para Febre Amarela, Pentavalente e DTP, assim como as demais vacinas do calendário nacional, o estoque está normal, informou, ainda, a Sesma.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) esclarece que o PNI/MS informou, por meio de nota, o desabastecimento nacional de algumas vacinas, com previsão de regularização a partir de janeiro de 2025, sendo as vacinas da covid-19, tetra viral e varicela que estariam em falta. A Sespa informa que o Estado já recebeu 70 mil doses da vacina covid adulto, 48 mil doses da vacina covid pediátrica e 23.500 doses da vacina varicela. A distribuição das vacinas segue o cronograma de rotina para envio aos Centros Regionais de Saúde.