Carência de vacinas afeta 54% dos municípios paraenses, alerta pesquisa da CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou uma pesquisa, na última sexta-feira (27/12), que alerta para o desabastecimento de vacinas essenciais no Brasil. Segundo os dados, que abrange 2.895 municípios, aponta que 65,8% dos municípios não possuem imunizantes para doenças como catapora, covid-19 e tríplice viral, entre outras. A carência de vacinas também afeta diversos municípios paraenses, com 54% dos locais registrando desabastecimento entre novembro e dezembro de 2024.

Diante da situação, o Grupo Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém, que informou que a vacina contra a Varicela está em falta desde agosto deste ano. Para suprir a demanda, a Sesma tem utilizado a vacina Tetraviral - que protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela-, seguindo orientação do Ministério da Saúde.

“No entanto, no mês de dezembro a Sesma não recebeu as doses desse imunizante”, disse em nota.

A Sesma também relatou que a vacina Meningo C foi substituída pela Meningo ACWY, mas desde novembro já houve o recebimento de novas doses da Meningo C, com as unidades de saúde municipais sendo abastecidas.

Quanto à vacina contra a covid-19, a Sesma afirmou que o abastecimento está regular. “Sobre, a COVID infantil, o Estado já sinalizou que estará liberando em breve, possivelmente na próxima semana, o quantitativo suficiente para atender nossa rotina”, continuou.

Em relação a outras vacinas essenciais, como a da Febre Amarela, Pentavalente e DTP (difteria, tétano e pertussis) - uma vacina combinada que previne essas três doenças graves -, a Sesma informou que o estoque está normal e sem intercorrências no abastecimento.

Por outro lado, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) emitiu uma nota explicando que o desabastecimento temporário de algumas vacinas se deve a dificuldades enfrentadas pelos laboratórios produtores. Para minimizar os impactos, o Ministério da Saúde tem disponibilizado a vacina tetraviral como substituta temporária para a monovalente contra Varicela.

“Atualmente, o fornecimento da vacina contra varicela está sendo restabelecido, com previsão de normalização gradual em janeiro de 2025”, disse a secretaria estadual.

A Sespa informou ainda que iniciou a distribuição da vacina pediátrica da Pfizer contra a covid-19 para todos os 144 municípios do estado, com previsão de conclusão no início do primeiro mês do próximo ano.