Ministério divulga compra de vacinas de Covid-19 para 2025; Sesma e Sespa aguardam repasses

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) aguardam novas remessas de vacinas contra Covid-19. Os órgãos de saúde informaram que os estoques dos imunizantes estão baixos. Em Belém, a Sesma está sem doses de vacina e a vacinação está suspensa. A expectativa é que a situação comece a se normalizar a partir de 2025, já que o Ministério da Saúde (MS) divulgou recentemente a compra de 69 milhões de doses, que devem chegar nos próximos dois anos.

O Ministério da Saúde concluiu a compra das doses, adquiridas em um pregão. Segundo a pasta, a compra garantirá a proteção contra as formas graves da doença pelos próximos 2 anos. Do total adquirido 57 milhões de doses foram da Covovax (Zalika Farmacêutica) que será destinada para pessoas a partir dos 12 anos. Outras 11,92 milhões de doses da Pfizer para o público infantil.

A novidade é a compra da Covovax adquirida pela primeira vez pelo Ministério. O imunizante é desenvolvido pela farmacêutica Novavax e produzido no Instituto Serum, na Índia. Ele usa uma tecnologia diferente da Pfizer, a de proteína recombinante. A vacina já é utilizada em países como os Estados Unidos.

A Sesma divulgou um nota informando que ainda aguarda comunicado oficial do Ministério da Saúde sobre as possíveis mudanças. "A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que a vacinação contra a Covid-19 segue suspensa em Belém até a chegada de imunizantes. Já foram aplicadas cerca de 41 mil doses. A Sesma esclarece que não houve, até agora, nenhum comunicado oficial do Ministério da Saúde sobre a quantidade de doses a serem disponibilizadas para Belém, possíveis mudanças de laboratório ou alterações na estratégia de vacinação contra a Covid-19. A vacina utilizada para a imunização dos belenenses era a Spikevax monovalente, do laboratório Moderna", diz a nota.

A vacinação coordenadora estadual de Imunizações da Sespa, Jaíra Ataíde, informou que a redução do envio de doses pelo Ministério da Saúde acarretou na redução de imunizações realizadas no Pará. Segundo ela, a aplicação das vacinas segue o recebimento das doses que o Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS) repassa. "Isto é, com a disponibilização de poucas doses de vacinas, uma vez que temos redução no quantitativo de doses recebidas", explicou. O problema fez com que o Estado esteja com a previsão de imunização abaixo do esperado. "Está abaixo da previsão devido à redução no envio de doses pelo MS", complementou Ataíde.

Até o momento, o Estado aplicou com a vacina Xbb, do laboratório Moderna, 2.158 doses em bebês de até dois anos, 3.672 doses em crianças de dois a quatro anos, 37.630 vacinas em adultos e 143.145 doses da Pfizer baby.

Para o ano de 2025, a previsão de imunização no Pará é vacinar a faixa etária de 2 a 4 anos com o esquema primário de duas doses. A Sespa aguarda a chegada de 100.000 doses. "PNI/MS prevê, até janeiro de 2025, a regularização no envio das quantidades adequadas de doses de vacinas", informa a gestora.