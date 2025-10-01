Barcarena será primeira cidade do Pará a ter água e esgoto universalizados em 2025

Barcarena será a primeira cidade do Pará e uma das pioneiras na Amazônia a alcançar a universalização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. A concessionária Águas de São Francisco, responsável pelo saneamento do município, antecipará o cumprimento das metas para novembro de 2025. A aceleração do cronograma será viabilizada por um financiamento de R$ 213 milhões, aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em parceria com o Banco da Amazônia (Basa).

A previsão é que, a partir do projeto de universalização, sejam gerados 768 empregos diretos e indiretos. As metas de cobertura do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário devem atingir os percentuais respectivos de 99% e 90%. Os resultados correspondem a uma antecipação de três anos do indicador estipulado em contrato para água e de nove anos para o de esgotamento sanitário.

Financiamento do BNDES garante aceleração

“Garantir o abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto são direitos da população. Com o apoio do BNDES, os habitantes de Barcarena verão a antecipação da universalização desses serviços, que contribuirão para proteger o ambiente e a saúde de todos”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Com uma população de 126.650 habitantes, sendo 104.487 em área urbana, Barcarena deve ter melhorias em diversos serviços a partir da universalização, como explicou o diretor-presidente da Águas de São Francisco, Pedro Augusto Freitas.

Universalização: saúde e dignidade para a população

“A parceria construída com os bancos é fundamental para chegarmos à universalização dos serviços de água e esgoto em Barcarena. Este investimento em saneamento na Amazônia é histórico. Temos impactos diretos na saúde pública, no meio ambiente e ainda garantimos mais dignidade para a população, no momento em que ela passa a ter um direito fundamental garantido", destacou Freitas.