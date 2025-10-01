Águas do Pará conclui ações preventivas e retoma serviço de abastecimento em Belém e Ananindeua

O serviço preventivo de melhoria na Estação de Tratamento de Água (ETA) Bolonha, em Belém, terminou na madrugada desta quarta-feira (1º/10). A operação, realizada pela Águas do Pará, foi feita dentro do prazo previsto. Já conta com a retomada gradual do abastecimento de água para mais de 880 mil moradores de bairros de Belém e Ananindeua. Além disso, reforçou o sistema de abastecimento durante grandes eventos, como o Círio de Nazaré e a COP 30.

Os trabalhos envolveram diversas equipes que atuaram em frentes de trabalho diferentes, como a de reparos na adutora, com foco no aumento da eficiência e confiabilidade para a distribuição de água, e também na instalação de um transformador reserva, que visa aumentar a segurança do sistema elétrico da estação.

Lucas Damaceno, gerente executivo de Operações da Águas do Pará, destaca o restabelecimento dentro do prazo previsto e o compromisso da concessionária em garantir um serviço de qualidade para a população. "Essas ações fazem parte de um pacote de iniciativas que têm como objetivo trazer mais segurança para o sistema de abastecimento de água de Belém e Ananindeua", disse.

Com a finalização dos trabalhos, o abastecimento de água nos bairros afetados pela parada programada já foi retomado. A normalização completa do sistema, com a restauração da pressão em todos os pontos da rede, pode levar até 48 horas. Esse período é necessário para que a água percorra quilômetros de tubulações até chegar aos reservatórios e às residências.

A iniciativa faz parte de um pacote de R$ 220 milhões que a Águas do Pará, que é a responsável pela distribuição da água e tratamento de esgoto, realiza em parceria com a Cosanpa, que continua responsável pela captação e tratamento de água. As ações visam modernizar e garantir mais segurança e qualidade no fornecimento de água em Belém, Ananindeua e Marituba. “São ações que focam na melhoria contínua, garantindo mais segurança e qualidade no fornecimento de água potável, além de ampliar a disponibilidade no abastecimento à população”, reforçou Lucas Damaceno.

Canais de atendimento

O gerente executivo de Operações da Águas do Pará destaca ainda que, por meio do seu Centro de Operações Integradas (COI), a Águas do Pará permanecerá monitorando todo o processo de normalização do abastecimento e atuará em caso de qualquer intercorrência no sistema. Ele reforça também a importância de a população, em caso de dúvidas ou outras situações envolvendo o abastecimento, entrar em contato com a Águas do Pará, por meio dos canais oficiais de atendimento da concessionária.

A Águas do Pará disponibiliza canais oficiais para atender às demandas da população por meio do 0800 091 0091 (telefone e WhatsApp) e do aplicativo Águas App (Android e iOS). Em Belém, o atendimento presencial está disponível na loja da Avenida Presidente Vargas, nº 383, Centro. Em Ananindeua, o atendimento é realizado na Estação Cidadania do Shopping Metrópole, localizado na BR 316, nº 4.500, Coqueiro.