Festival do Abacaxi tem show de drones em apresentação de Alok em Barcarena

O evento gratuito começou na quinta (25/9) e segue até domingo (28/9)

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra os drones brilhando em formato de abacaxi (à esquerda) e eles formando a frase "43º Festival do Abacaxi" (à direita). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A segunda noite da 43ª edição do Festival do Abacaxi, em Barcarena, Região Metropolitana de Belém, contou com um show de drones de tirar o fôlego durante a apresentação do DJ Alok na sexta-feira (26/9). O evento gratuito começou na quinta (25/9) e segue neste fim de semana.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do momento em que os drones iluminaram o céu, transformando-o em imagens de um abacaxi e até em palavras como “Barcarena”, “Vem pra festa da flores”, “43° Festival do Abacaxi”.  “O maior espetáculo do Norte tem nome e sobrenome”, compartilhou um internauta enquanto registrava os drones formando um abacaxi com óculos. “Momento mais emocionante da noite”, disse outra.

Antes de Alok, a banda Jota Quest marcou presença no festival. E, após as músicas eletrônicas, teve o cantor Nattan, destaque do piseiro e do forró moderno, além do DJ Malifoo.

Neste sábado (27/9), o sertanejo de Gustavo Mioto abre a programação. Em seguida, o baiano Léo Santana leva seu repertório de axé ao palco. A noite também contará com o cantor e DJ Pedro Sampaio, além do DJ Liu.

Já no domingo (28), começa às 12h com open food do Carnívoros Premium. Na parte da tarde, os shows regionais de Vaguinho BD e Thiago Costa aquecem o público. A noite terá apresentações da paraense Viviane Batidão, do cantor Belo, de Mumuzinho e de Henry Freitas.

