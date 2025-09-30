Mulher morre carbonizada após embarcação pegar fogo em rio de Barcarena

Uma embarcação pegou fogo na manhã desta terça-feira (30) no rio Arrozal, em Barcarena, Região Metropolitana de Belém. Segundo a Polícia Militar, uma mulher morreu carbonizada. No momento, as causas do sinistro são desconhecidas.

O Jornal Barcarena divulgou um vídeo do caso e nele é possível ver pessoas jogando a própria água do rio para conter as chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Polícia Militar foram acionados ao caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e também da Polícia Civil e da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR). A reportagem aguarda retorno.