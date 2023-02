Bairros de Belém e Ananindeua vão ficar sem água nesta quarta-feira (01/02); saiba quais

Moradores de Belém e Ananindeua vão ficar sem o fornecimento de água por volta das 22h desta quarta-feira (01/02). A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que por conta das obras do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) no bairro da Guanabara vai precisar interromper o abastecimento durante o período da noite.

De acordo com o comunicado, a previsão é que o abastecimento seja retomado às 5h da manhã da próxima quinta-feira (02). Ao todo, partes de cinco bairros de Belém e outros cinco de Ananindeua serão afetados. Saiba quais:

Bairros que vão ficar sem o fornecimento de água:

BELÉM

Conjunto Gleba I, II e III;

Margem direita do Canal Água Cristal (desde a Rua Anchieta até a Av. Augusto Montenegro);

Parte do bairro Atalaia (Rua Jarbas Passarinho, Newton Miranda e adjacências_;

Bairro Jaderlândia.

ANANINDEUA