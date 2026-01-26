Bairros de Belém e Ananindeua terão abastecimento de água suspenso a partir da noite de terça (27)
A previsão é que o serviço retorne por volta de 1h da manhã da quarta-feira (28)
Diversos bairros de Belém e Ananindeua terão o abastecimento de água interrompido a partir da noite desta terça-feira (27) até a madrugada de quarta-feira (28). A intervenção envolve o desligamento de energia da Estação de Água Bruta (EAB) do Bolonha — maior planta de produção de água tratada do Pará — para a podagem da vegetação localizada nas proximidades do cabeamento de energia em média tensão. A previsão é que o serviço retorne a partir de 1h da manhã de quarta-feira (28).
VEJA MAIS
De acordo com a Águas do Pará, concessionária responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto, a parada emergencial seria realizada nesta segunda-feira (26) em Belém e Ananindeua. No entanto, em virtude da solicitação da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o serviço foi reprogramado para ocorrer nesta terça-feira (27), das 22h do dia 27 até a 1h da manhã de quarta-feira (28).
A medida, de acordo com a Cosanpa, é necessária porque as árvores representam risco de queda e de interferência na rede elétrica, podendo ocasionar danos ao sistema elétrico e a paralisação inesperada do serviço de abastecimento, comprometendo a continuidade operacional e a segurança da instalação.
Orientações
Após a conclusão do serviço, o sistema entrará em processo de retomada e o abastecimento de água será restabelecido de forma gradativa nas áreas impactadas, conforme a pressurização da rede. A Águas do Pará orienta que os moradores das áreas façam uso consciente da água durante o período da intervenção.
A Águas do Pará destaca, ainda, que permanece à disposição da população e reforça que as demandas podem ser registradas por meio dos canais oficiais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp) e pelo aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS.
Confira os bairros afetados
Belém
- Aeroporto
- Barreiro
- Batista Campos
- Bela Vista – Val de Cans
- Canudos
- Castanheira
- Condor
- Conjunto Basa
- Conjunto Costa e Silva
- Conjunto Euclides Figueiredo
- Conjunto Pedro Álvares Cabral
- Conjunto Rio Negro
- Conjunto Vitória Régia
- Conjunto Ypuãn
- Conjuntos Mendara I e II
- Cremação
- Fátima
- Glebas I, II e III
- Guamá
- Jurunas
- Magalhães Barata
- Marambaia
- Marco
- Marex
- Médici I e II
- Montese (Terra Firme)
- Pedreira
- Sacramenta
- São Brás
- Souza
- Telégrafo
Ananindeua
- Atalaia
- Coqueiro
- Guanabara
- Jaderlândia
- Com pressão reduzida:
- Centro
- Paulo Fonteles I e II
- Viver Ananindeua
- Bem Viver
- Vitória Maguari
- Portal do Aura I e II
- Juscelino Kubitschek
- Tancredo Neves
- Ulisses Guimarães
- Clodomir de Nazaré
- Residencial Eco Independência
- Residencial Pleno
- Residencial Campo Grande
- Residencial Itaoca
- Catavento
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA