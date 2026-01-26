Bairros de Belém e Ananindeua terão abastecimento de água suspenso a partir da noite de terça (27)

Diversos bairros de Belém e Ananindeua terão o abastecimento de água interrompido a partir da noite desta terça-feira (27) até a madrugada de quarta-feira (28). A intervenção envolve o desligamento de energia da Estação de Água Bruta (EAB) do Bolonha — maior planta de produção de água tratada do Pará — para a podagem da vegetação localizada nas proximidades do cabeamento de energia em média tensão.​ A previsão é que o serviço retorne a partir de 1h da manhã de quarta-feira (28).

De acordo com a Águas do Pará, concessionária responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto, a parada emergencial seria realizada nesta segunda-feira (26) em Belém e Ananindeua. No entanto, em virtude da solicitação da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o serviço foi reprogramado para ocorrer nesta terça-feira (27), das 22h do dia 27 até a 1h da manhã de quarta-feira (28).

A medida, de acordo com a Cosanpa, é necessária porque as árvores representam risco de queda e de interferência na rede elétrica, podendo ocasionar danos ao sistema elétrico e a paralisação inesperada do serviço de abastecimento, comprometendo a continuidade operacional e a segurança da instalação.

Orientações

Após a conclusão do serviço, o sistema entrará em processo de retomada e o abastecimento de água será restabelecido de forma gradativa nas áreas impactadas, conforme a pressurização da rede. A Águas do Pará orienta que os moradores das áreas façam uso consciente da água durante o período da intervenção.

A Águas do Pará destaca, ainda, que permanece à disposição da população e reforça que as demandas podem ser registradas por meio dos canais oficiais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp) e pelo aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS.

Confira os bairros afetados

Belém

Aeroporto

Barreiro

Batista Campos

Bela Vista – Val de Cans

Canudos

Castanheira

Condor

Conjunto Basa

Conjunto Costa e Silva

Conjunto Euclides Figueiredo

Conjunto Pedro Álvares Cabral

Conjunto Rio Negro

Conjunto Vitória Régia

Conjunto Ypuãn

Conjuntos Mendara I e II

Cremação

Fátima

Glebas I, II e III

Guamá

Jurunas

Magalhães Barata

Marambaia

Marco

Marex

Médici I e II

Montese (Terra Firme)

Pedreira

Sacramenta

São Brás

Souza

Telégrafo

Ananindeua

Atalaia

Coqueiro

Guanabara

Jaderlândia

Com pressão reduzida:

Centro

Paulo Fonteles I e II

Viver Ananindeua

Bem Viver

Vitória Maguari

Portal do Aura I e II

Juscelino Kubitschek

Tancredo Neves

Ulisses Guimarães

Clodomir de Nazaré

Residencial Eco Independência

Residencial Pleno

Residencial Campo Grande

Residencial Itaoca

Catavento



*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades