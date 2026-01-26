Capa Jornal Amazônia
Bairros de Belém e Ananindeua terão abastecimento de água suspenso a partir da noite de terça (27)

A previsão é que o serviço retorne por volta de 1h da manhã da quarta-feira (28)

Ayla Ferreira
fonte

A Estação de Água Bruta (EAB) do Bolonha. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Diversos bairros de Belém e Ananindeua terão o abastecimento de água interrompido a partir da noite desta terça-feira (27) até a madrugada de quarta-feira (28). A intervenção envolve o desligamento de energia da Estação de Água Bruta (EAB) do Bolonha — maior planta de produção de água tratada do Pará — para a podagem da vegetação localizada nas proximidades do cabeamento de energia em média tensão.​ A previsão é que o serviço retorne a partir de 1h da manhã de quarta-feira (28).

De acordo com a Águas do Pará, concessionária responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto, a parada emergencial seria realizada nesta segunda-feira (26) em Belém e Ananindeua. No entanto, em virtude da solicitação da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o serviço foi reprogramado para ocorrer nesta terça-feira (27), das 22h do dia 27 até a 1h da manhã de quarta-feira (28).

A medida, de acordo com a Cosanpa, é necessária porque as árvores representam risco de queda e de interferência na rede elétrica, podendo ocasionar danos ao sistema elétrico e a paralisação inesperada do serviço de abastecimento, comprometendo a continuidade operacional e a segurança da instalação.

Orientações

Após a conclusão do serviço, o sistema entrará em processo de retomada e o abastecimento de água será restabelecido de forma gradativa nas áreas impactadas, conforme a pressurização da rede. A Águas do Pará orienta que os moradores das áreas façam uso consciente da água durante o período da intervenção.

A Águas do Pará destaca, ainda, que permanece à disposição da população e reforça que as demandas podem ser registradas por meio dos canais oficiais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp) e pelo aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS.

Confira os bairros afetados

Belém

  • Aeroporto
  • Barreiro
  • Batista Campos
  • Bela Vista – Val de Cans
  • Canudos
  • Castanheira
  • Condor
  • Conjunto Basa
  • Conjunto Costa e Silva
  • Conjunto Euclides Figueiredo
  • Conjunto Pedro Álvares Cabral
  • Conjunto Rio Negro
  • Conjunto Vitória Régia
  • Conjunto Ypuãn
  • Conjuntos Mendara I e II
  • Cremação
  • Fátima
  • Glebas I, II e III
  • Guamá
  • Jurunas
  • Magalhães Barata
  • Marambaia
  • Marco
  • Marex
  • Médici I e II
  • Montese (Terra Firme)
  • Pedreira
  • Sacramenta
  • São Brás
  • Souza
  • Telégrafo

Ananindeua

  • Atalaia
  • Coqueiro
  • Guanabara
  • Jaderlândia
  • Com pressão reduzida:
  • Centro
  • Paulo Fonteles I e II
  • Viver Ananindeua
  • Bem Viver
  • Vitória Maguari
  • Portal do Aura I e II
  • Juscelino Kubitschek
  • Tancredo Neves
  • Ulisses Guimarães
  • Clodomir de Nazaré
  • Residencial Eco Independência
  • Residencial Pleno
  • Residencial Campo Grande
  • Residencial Itaoca
  • Catavento


*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Pará
