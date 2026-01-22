Capa Jornal Amazônia
Autônoma Maria Zélia de Jesus denuncia falta de saneamento na Cabanagem

Famílias são penalizadas com ausência de asfalto, acúmulo de lixo e vazamento de água, entre outros problemas

O Liberal
fonte

Maria Zélia de Jesus cobra por serviços na passagem Veteranos, no bairro da Cabanagem (Foto: Raoni Joseph / O Liberal)

A Passagem Veteranos com a Passagem Santa Maria, no bairro da Cabanagem, em Belém, está em situação de abandono com vários problemas, como ausência de asfalto, falta de meio-fio e sem adaptação urbana, o que tem transformado o local em um verdadeiro lamaçal, especialmente durante o período chuvoso. A denúncia é feita pela autônoma Maria Zélia de Jesus, de 52 anos, que mora na área. O registro foi feito dia 21 de janeiro.

Segundo a denunciante, a situação é tão grave que muitas pessoas estão praticamente “presas” dentro de casa, sem conseguir sair para trabalhar, estudar ou até buscar atendimento de saúde. Para piorar o quadro, ainda segundo a denunciante, um vazamento em uma estação da Águas do Pará, que substituiu a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), estaria contribuindo diretamente para o alagamento constante da passagem.

image Passagem Veteranos, na Cabanagem: situação crítica (Foto: Raoni Joseph / O Liberal)

Sufoco

"Esse ano aqui está quebrado há mais de cinco meses. E vaza água, é água boa que tá sendo estragada direto. E a gente chama, eles ligam, eu vou atrás quando eles estão fazendo algum serviço em algum lugar. E a gente vai atrás e eles não vêm, não vêm resolver o problema. A gente já não sabe o que fazer", conta Maria Zélia. 

Ela relatou que esse vazamento de água está danificando ainda mais a via pública, que já não é asfaltada. A situação se complica com o depósito irregular de lixo, porque não se tem onde colocar os resíduos no local. Esse lixo depositado irregularmente na via é, inclusive, proveniente de outras ruas, como diz a moradora.

Maria Zélia enfatiza que mesmo que o problema do vazamento seja resolvido, "a rua vai continuar feia". "Por isso, nós precisamos de saneamento básico", enfatiza. E a senhora chama a atenção para a circulação da ratos naquele perímetro urbano. "Jogando lixo, aqui é rato andando pra tudo que é lado. Nós temos nossas crianças, nossos idosos, inclusive, minha mãe já caiu, bateu a cara dentro dessa lama. Então, a gente precisa desse saneamento, porque se deixar um buraquiho na porta, os ratos entram para dentro de casa".

A dificuldade das pessoas com deficiência de transitarem no local também é apontada por Maria Zélia. "Tem aqui a minha vizinha. Ela tem uma filha acamada, e é uma luta, porque a ambulância não quer entrar, o aplocativo não quer entrar, uma cadeira de roda não pode rodar na rua, então, fica difícil", acrescenta.

A Reportagem do Grupo Liberal demandou a Prefeitura de Belém e a Águas do Pará sobre o assunto e aguarda pelo posicionamento do poder público e da empresa.

