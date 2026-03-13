Capa Jornal Amazônia
Pará

Instituto abre seleção para estudantes do Pará de escolas públicas ou bolsistas da rede privada

Processo é destinado a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais que buscam oportunidades gratuitas para um ensino de qualidade

Estudantes do Pará que estejam matriculados em escolas públicas ou sejam bolsistas integrais da rede privada podem se inscrever, até dia 22 de março, no processo seletivo do Instituto Ponte. A organização sem fins lucrativos vai selecionar 130 novos alunos para a turma de 2026, o maior número já registrado em quase 12 anos de atuação. As inscrições são gratuitas e realizadas pelo site da instituição.

Com presença nacional, o Instituto Ponte atende atualmente 466 estudantes em 19 estados brasileiros e oferece acompanhamento educacional de longo prazo, que se estende até a conclusão do Ensino Superior. 

Entre os benefícios estão a possibilidade de bolsa de estudo para o Ensino Médio, custeio de material didático, uniforme, vale-transporte, além de acesso a cursos de inglês e atividades no contraturno escolar.

A seleção é destinada a estudantes de todo o Brasil, de escolas públicas ou bolsistas integrais, do 7º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio e com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo por pessoa.

Sobre o Instituto Ponte 

Fundado em 2014, o Instituto Ponte é uma organização sem fins lucrativos que promove a ascensão social em uma geração, apoiando estudantes talentosos de baixa renda por meio de oportunidades e acesso à educação de qualidade. A instituição identifica alunos de escolas públicas do 7º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio e oferece oportunidades educacionais, além de acompanhamento acadêmico e socioemocional contínuo, do ensino básico à universidade.

Alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos na Conferência das Nações Unidas (ONU), o IP é reconhecido nacionalmente. Foi eleito 7 vezes entre as melhores ONGs do Brasil e recebeu destaque no Prêmio FGV de Responsabilidade Social em 2025. No mesmo ano, 92% dos alunos graduados já registravam renda 6 vezes maior do que a renda familiar.

Serviço

Inscrições: até 22/03 no site www.institutoponte.org.br
Mais informações (27) 99269-4715 ou pelo e-mail: selecao@institutoponte.org.br

Educação

