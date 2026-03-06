Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

PUC-Rio obtém autorização do governo para criar graduação de medicina

Com a autorização, a expectativa é ampliar a formação de médicos e fortalecer a atuação da universidade

Estadão Conteúdo
fonte

Além de reforçar o atendimento em hospitais e policlínicas do SUS, os médicos selecionados participarão de atividades de aperfeiçoamento profissional em suas respectivas áreas. (Foto: Freepik)

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) recebeu autorização do governo federal para criar seu curso de medicina. A habilitação foi oficializada nesta sexta-feira, 6, em ato assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A decisão permite que a instituição avance na implantação da nova graduação na área da saúde.

Com a autorização, a expectativa é ampliar a formação de médicos e fortalecer a atuação da universidade no ensino e na pesquisa em saúde. O projeto do curso de medicina é antigo e vinha sendo planejado pela instituição há vários anos, com a construção de parcerias acadêmicas e hospitalares para viabilizar a formação dos futuros profissionais.

A iniciativa também conta com apoio da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro, que disponibilizou centenas de leitos em hospitais e unidades de atendimento para atividades de ensino e prática médica. A expectativa é que o novo curso contribua para formar profissionais qualificados e reforçar a área de saúde na cidade e no País.

Para isso, a Prefeitura do Rio já colocou à disposição da PUC-Rio 757 leitos de seus equipamentos de saúde para o futuro curso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EDUCAÇÃO/PUC-RIO/GOVERNO/AUTORIZAÇÃO/CURSO/MEDICINA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda