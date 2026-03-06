PUC-Rio obtém autorização do governo para criar graduação de medicina

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) recebeu autorização do governo federal para criar seu curso de medicina. A habilitação foi oficializada nesta sexta-feira, 6, em ato assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A decisão permite que a instituição avance na implantação da nova graduação na área da saúde.

Com a autorização, a expectativa é ampliar a formação de médicos e fortalecer a atuação da universidade no ensino e na pesquisa em saúde. O projeto do curso de medicina é antigo e vinha sendo planejado pela instituição há vários anos, com a construção de parcerias acadêmicas e hospitalares para viabilizar a formação dos futuros profissionais.

A iniciativa também conta com apoio da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro, que disponibilizou centenas de leitos em hospitais e unidades de atendimento para atividades de ensino e prática médica. A expectativa é que o novo curso contribua para formar profissionais qualificados e reforçar a área de saúde na cidade e no País.

Para isso, a Prefeitura do Rio já colocou à disposição da PUC-Rio 757 leitos de seus equipamentos de saúde para o futuro curso.