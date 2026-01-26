Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Celular caiu na água? Saiba como 'salvar' seu aparelho e evitar danos

A forma como o usuário age nos primeiros minutos após o contato com a água pode fazer toda a diferença no funcionamento do aparelho

Gabrielle Borges
fonte

Saber o que fazer é um dos passos mais importantes para evitar prejuízos (Freepik)

O seu celular caiu na água, tomou chuva ou acabou sendo molhado por algum outro líquido? Antes de pensar em prejuízo, é importante manter a calma: em muitos casos, ainda é possível salvar o smartphone e evitar danos permanentes.

A forma como o usuário age nos primeiros minutos após o contato com a água pode fazer toda a diferença no funcionamento do aparelho. Pensando nisso, o OLiberal.com te mostra o que fazer e não fazer ao molhar o telefone e ajuda a entender quais cuidados ajudam a reduzir o risco de curto-circuito. 

O que fazer quando o celular cai na água

Se o seu smartphone molhou, agir rápido pode evitar danos permanentes. Confira as recomendações dos fabricantes para tentar salvar o aparelho:

  • Desligue o aparelho imediatamente: Umidade interna pode causar curto-circuito ou corrosão na placa-mãe.
     
  • Limpe impurezas externas: Se a água contiver sal (do mar), cloro (de piscina) ou resíduos de bebida, lave o celular rapidamente em água limpa por 1 a 3 minutos. Depois, seque a parte externa com um pano macio e seco.
     
  • Remova o excesso de líquido: Bata levemente o aparelho com o conector USB apontado para baixo para eliminar gotas residuais.
     
  • Deixe secar naturalmente: Coloque o celular em um local ventilado e seco, próximo a um ventilador, para acelerar a evaporação da água.

Atenção a alertas de umidade: Se aparecer aviso de umidade na tela (comum em iPhones e alguns Samsung Galaxy), continue deixando o aparelho em ambiente seco por 24 a 48 horas, conforme a recomendação do fabricante.

  • Use carregador sem fio, se necessário: Para recarregar ou recuperar dados urgentemente, utilize um carregador sem fio, evitando o uso de cabos e prevenindo danos aos conectores. Certifique-se de que a traseira do aparelho esteja completamente seca antes.

VEJA MAIS

image Não consegue ficar longe do celular? Saiba como o cérebro reage ao afastamento
Estudo alemão mostra que apenas três dias com uso limitado do celular já provocam alterações no cérebro e podem melhorar o humor e o sono


image Memória do celular cheia? Confira dicas para liberar espaço
Saiba algumas dicas simples para não se deparar com a terrível mensagem de 'memória cheia'


image Spam no celular: saiba o que é e como bloquear
SMS e ligações com propagandas estão mais frequentes e podem importunar quem não tem interesse nos serviços. Saiba como evitar esse incômodo.

O que não fazer se o celular molhar

Para evitar danos irreversíveis, é importante seguir as recomendações dos fabricantes e não cometer erros comuns após o aparelho entrar em contato com líquidos:

  • Não use arroz: Colocar o smartphone em arroz não ajuda e pode piorar a situação. Pequenas partículas podem penetrar nos conectores e causar danos, alerta a Apple.
     
  • Evite cotonetes e palitos: Inserir objetos para tentar secar o celular pode deixar resíduos nos alto-falantes, conector de fone ou portas USB-C/Lightning, aumentando o risco de problemas.
     
  • Não ligue ou carregue com o aparelho molhado: Conectar o celular a cabos enquanto ainda há água nos conectores pode corroer os pinos e danificar permanentemente o dispositivo.
     
  • Não use fontes de calor: Secadores, aquecedores ou ar comprimido podem descolar a tampa traseira e danificar componentes internos. O ideal é deixar o celular secar naturalmente em local ventilado.

Como saber qual o nível de proteção do aparelho?

Para descobrir o nível de proteção do seu celular contra líquidos e poeira, você precisa verificar a classificação IP (Ingress Protection) do aparelho. Esse índice, definido por normas internacionais, indica o quanto o smartphone é resistente à água e à entrada de partículas sólidas.

1. Verifique as especificações do fabricante

Consulte o manual do celular, a embalagem ou o site oficial da marca. Procure por termos como “IP68”, “IP67” ou similares, que indicam o grau de proteção.

2. Entenda o que cada código IP significa

O primeiro número indica proteção contra sólidos (poeira, sujeira):

  • 6 = completamente à prova de poeira
  • 5 = protegido contra poeira, mas não totalmente vedado

O segundo número indica proteção contra líquidos (água):

  • 8 = pode ser submerso por tempo prolongado em profundidade específica
  • 7 = suporta imersão temporária (até 1 metro por cerca de 30 minutos)
  • 6 ou menos = resistência limitada à água, como respingos ou chuva

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tecnologia

celular

Variedades

o que fazer quando o celular cai em água
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda