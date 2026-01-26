Celular caiu na água? Saiba como 'salvar' seu aparelho e evitar danos

O seu celular caiu na água, tomou chuva ou acabou sendo molhado por algum outro líquido? Antes de pensar em prejuízo, é importante manter a calma: em muitos casos, ainda é possível salvar o smartphone e evitar danos permanentes.

A forma como o usuário age nos primeiros minutos após o contato com a água pode fazer toda a diferença no funcionamento do aparelho. Pensando nisso, o OLiberal.com te mostra o que fazer e não fazer ao molhar o telefone e ajuda a entender quais cuidados ajudam a reduzir o risco de curto-circuito.

O que fazer quando o celular cai na água

Se o seu smartphone molhou, agir rápido pode evitar danos permanentes. Confira as recomendações dos fabricantes para tentar salvar o aparelho:

Desligue o aparelho imediatamente : Umidade interna pode causar curto-circuito ou corrosão na placa-mãe.



: Umidade interna pode causar curto-circuito ou corrosão na placa-mãe. Limpe impurezas externas: Se a água contiver sal (do mar), cloro (de piscina) ou resíduos de bebida, lave o celular rapidamente em água limpa por 1 a 3 minutos . Depois, seque a parte externa com um pano macio e seco.



Se a água contiver ou resíduos de bebida, . Depois, seque a parte externa com um pano macio e seco. Remova o excesso de líquido: Bata levemente o aparelho com o conector USB apontado para baixo para eliminar gotas residuais.



Bata levemente o aparelho com o conector USB apontado para baixo para eliminar gotas residuais. Deixe secar naturalmente: Coloque o celular em um local ventilado e seco, próximo a um ventilador, para acelerar a evaporação da água.

Atenção a alertas de umidade: Se aparecer aviso de umidade na tela (comum em iPhones e alguns Samsung Galaxy), continue deixando o aparelho em ambiente seco por 24 a 48 horas, conforme a recomendação do fabricante.

Use carregador sem fio, se necessário: Para recarregar ou recuperar dados urgentemente, utilize um carregador sem fio, evitando o uso de cabos e prevenindo danos aos conectores. Certifique-se de que a traseira do aparelho esteja completamente seca antes.

O que não fazer se o celular molhar

Para evitar danos irreversíveis, é importante seguir as recomendações dos fabricantes e não cometer erros comuns após o aparelho entrar em contato com líquidos:

Não use arroz: Colocar o smartphone em arroz não ajuda e pode piorar a situação. Pequenas partículas podem penetrar nos conectores e causar danos, alerta a Apple.



Colocar o smartphone em arroz não ajuda e pode piorar a situação. Pequenas partículas podem penetrar nos conectores e causar danos, alerta a Apple. Evite cotonetes e palitos: Inserir objetos para tentar secar o celular pode deixar resíduos nos alto-falantes , conector de fone ou portas USB-C/Lightning, aumentando o risco de problemas.



Inserir objetos para tentar secar o celular , conector de fone ou portas USB-C/Lightning, aumentando o risco de problemas. Não ligue ou carregue com o aparelho molhado: Conectar o celular a cabos enquanto ainda há água nos conectores pode corroer os pinos e danificar permanentemente o dispositivo.



Conectar o celular a cabos enquanto ainda há água nos conectores pode corroer os pinos e Não use fontes de calor: Secadores, aquecedores ou ar comprimido podem descolar a tampa traseira e danificar componentes internos. O ideal é deixar o celular secar naturalmente em local ventilado.

Como saber qual o nível de proteção do aparelho?

Para descobrir o nível de proteção do seu celular contra líquidos e poeira, você precisa verificar a classificação IP (Ingress Protection) do aparelho. Esse índice, definido por normas internacionais, indica o quanto o smartphone é resistente à água e à entrada de partículas sólidas.

1. Verifique as especificações do fabricante

Consulte o manual do celular, a embalagem ou o site oficial da marca. Procure por termos como “IP68”, “IP67” ou similares, que indicam o grau de proteção.

2. Entenda o que cada código IP significa

O primeiro número indica proteção contra sólidos (poeira, sujeira):

6 = completamente à prova de poeira

5 = protegido contra poeira, mas não totalmente vedado

O segundo número indica proteção contra líquidos (água):

8 = pode ser submerso por tempo prolongado em profundidade específica

7 = suporta imersão temporária (até 1 metro por cerca de 30 minutos)

6 ou menos = resistência limitada à água, como respingos ou chuva

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)