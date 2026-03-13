Com mais de 12 mil inscritos, Ufra divulga listão do Prosel 2026 nesta sexta-feira (13)

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulga, na manhã desta sexta-feira (13), o listão do Processo Seletivo Próprio (Prosel) 2026. A instituição preparou uma programação especial para a divulgação presencial do resultado, com apresentação cultural a partir das 10h, no campus Belém.

O resultado também será disponibilizado de forma online às 12h, no site da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), para os candidatos que não puderem participar do evento presencial.

Segundo a Ufra, o Prosel 2026 registrou recorde de inscrições desde a retomada do processo seletivo, com 12.273 candidatos disputando 1.145 vagas em 43 cursos de graduação, distribuídos nos seis campi da universidade. De acordo com o pró-reitor de Ensino, César Tenório, o grande número de inscritos exigiu um replanejamento da equipe técnica, o que levou ao adiamento da divulgação do resultado.

Evento marca divulgação do listão na UFRA

Para celebrar a divulgação do resultado, a universidade organizou uma programação especial no campus sede, em Belém. O evento começa às 10h e contará com apresentações culturais, discursos de boas-vindas e uma carreata animada por DJ.

A programação também inclui apresentação de grupo folclórico regional, a tradicional marchinha do vestibular e um passeio atrás de trio elétrico, reunindo estudantes, familiares e servidores da instituição.

O Processo Seletivo Próprio (Prosel) da Ufra seleciona estudantes para cursos de graduação oferecidos nos campi da instituição no Pará, sendo uma das principais portas de entrada para o ensino superior público voltado às áreas de ciências agrárias, ambientais e tecnológicas na região amazônica.