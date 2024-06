Assistente social de Marabá comemora aniversário mobilizando voluntários para doar sangue; veja como

Em um gesto de solidariedade, a assistente social, Arlene Pessoa, do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, decidiu celebrar mais um aniversário de uma forma diferente e mais humana neste ano: ela está mobilizando amigos e familiares para doar sangue aos pacientes da unidade onde ela trabalha. A celebração de mais um ano de vida dela será na próxima segunda-feira (24), na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), das 7h30 às 11h30, na rodovia Transamazônica, nº 231, no bairro do Amapá.

Com a vivência diária no hospital, Arlene Pessoa conhece de perto a importância das doações de sangue, que diariamente salvam vidas de pacientes. "Todo aniversário é um motivo para celebrar a vida. E é por isso que tive a iniciativa de comemorar mobilizando as pessoas a salvar vidas através da doação de sangue. Decidi que a melhor maneira de celebrar meu aniversário seria incentivando meus amigos a contribuir com essa causa tão importante", destacou.

Solidariedade

A assistente social já adianta que a festa será animada e repleta de alegria, com direito a balões, salgadinhos e bolo, proporcionando um ambiente festivo e acolhedor para todos os presentes. Arlene espera ver muitos rostos conhecidos e novos aderindo à causa no dia do aniversário. "Quando divulguei nas redes sociais que faria meu aniversário no Hemopa, recebi apoio e carinho. Uma amiga que aniversaria na mesma data abraçou a causa e optou por comemorar comigo, mobilizando também amigos e familiares", enfatizou.

Lauriana Montelo, também moradora de Marabá, se juntou à causa solidária e entrou na corrente do bem, mobilizando doadores. "Essa iniciativa será uma celebração da solidariedade em prol do próximo. Estou muito animada e feliz por fazer parte dessa corrente do bem juntamente com a Arlene e convido a todos para celebrar essa data conosco", explicou.

Os voluntários que participarem da festa solidária contarão com o apoio das equipes de saúde do Hemopa, prontas para realizar as coletas de sangue que serão destinadas aos pacientes do Regional de Marabá, unidade do Governo do Pará referência em procedimentos de média e alta complexidade na região de integração Carajás.

Campanha

A Agência Transfusional do Regional em Marabá promoverá, entre os dias 25 e 28 de junho, campanha de coleta de sangue no Hemopa da cidade. A ação integra o “Junho Vermelho”, iniciativa que visa incentivar a doação de sangue.

A biomédica Amanda Neves, que atua na unidade, destacou a relevância da ação. "Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Cada doação pode salvar até quatro vidas, e a nossa mobilização é crucial para garantir que os estoques de sangue estejam sempre disponíveis para quem precisa", relatou.

Além das coletas, a campanha contará com palestras educativas, abordando a importância da doação regular de sangue, os critérios para doação e os benefícios desse gesto solidário. A expectativa é sensibilizar a comunidade local e aumentar significativamente o número de doadores. "Queremos não apenas captar doadores, mas também educar a população sobre a necessidade contínua de doação de sangue. A solidariedade não tem data, mas este mês de junho é uma oportunidade especial para reforçar essa mensagem", acrescentou Amanda.

Requisitos para doação de sangue

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (carteira de identidade, carteira nacional de habilitação - CNH, carteira de trabalho, passaporte, registro nacional de estrangeiro, certificado de reservista e carteira profissional emitida por classe). São aceitos documentos digitais com foto.

Ter idade entre 16 e 69 anos, (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal)

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos

Pesar no mínimo 50 kg

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas

Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas

Estar em boas condições de saúde

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres

Quem se vacinou contra a dovid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas

Quem teve covid-19 pode doar sangue depois de 10 dias após a cura