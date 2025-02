'Asfalto Por Todo o Pará' avança com qualidade de vida e incentivo à economia na Região de Tucuruí

Moradora do município de Novo Repartimento, Maria Silva já sente os resultados do fim da poeira e do lamaçal na porta de casa, com a chegada da pavimentação por meio do programa “Asfalto Por Todo o Pará”. “Cansei de limpar os móveis ou colocar plástico para não deixar sujar com a poeira que vinha com o verão. No inverno, a casa vivia suja pela lama. Agora, posso viver em paz, sem me preocupar com esse tipo de problema”, conta Maria.

Maior iniciativa de infraestrutura e mobilidade urbana da história do Estado, o “Asfalto Por Todo o Pará” vem transformando o dia a dia da população da Região de Integração Lago de Tucuruí, no sudeste paraense. Desde 2019, os municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí já foram beneficiados com mais de 125 quilômetros em obras de asfaltamento, um investimento do Tesouro Estadual de R$ 261.601.317,49.

Acessibilidade

Proprietária de um estabelecimento comercial em uma das ruas contempladas com a pavimentação em Breu Branco, Niullen Almeida ressalta os avanços também na economia do município. “Tivemos uma melhora satisfatória. As ruas estão bem recapeadas, tudo foi muito bem feito, o que melhorou o acesso das pessoas aos locais, não apenas aos pontos comerciais como o meu, mas a escolas e hospitais. Isso melhora o rendimento do nosso trabalho e a comercialização no município”, afirma Niullen.

VEJA MAIS

Entre os municípios beneficiados pelo programa estadual na Região Lago de Tucuruí estão Novo Repartimento, com 25,13 km executados e R$ 35.165.690,44 em investimento; Goianésia do Pará, com 23,83 km em obras e recursos de R$ 45.235.973,78, e Itupiranga, que já recebeu quase 20,43 km de serviços de asfaltamento, em um investimento de R$ 46.489.557,50.

Além da pavimentação, o programa "Asfalto Por Todo o Pará" garante aos municípios serviços de terraplanagem, drenagem pluvial superficial ou profunda, calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização, gerenciados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

De acordo com Ruy Cabral, titular da Seop, a pavimentação asfáltica garante mais qualidade de vida à população da Região de Integração Lago de Tucuruí, onde habitam quase 340 mil pessoas. “Seguiremos no objetivo traçado na gestão do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan, que é dar dignidade às pessoas, além de maiores e melhores condições de facilitação do dia a dia, algo que é ligado diretamente à chegada do asfalto”, reforça o secretário.