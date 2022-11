Aprenda a receita do delicioso 'tucunaré ao molho de camarão' da chef Danny Silva

O Cozinha Tapajônica destaca o prato regional "Tucunaré ao molho de camarão", feito por Danny Silva, uma cozinheira que é considerada de "Mão Cheia". Ela atua em um restaurante na praia do Maracanã, em Santarém, oeste do Pará.

Danny é daquelas cozinheiras que carrega o “DNA do bom tempero”, a história dela com as panelas começou ainda na adolescência, ajudando os pais no preparo das refeições enquanto eles trabalhavam na roça. Filha de cozinheira, tem referências sólidas desde a infância, onde encontrou inspiração para seguir e se destacar na profissão.

“A minha mãe foi e sempre vai ser minha maior inspiração na cozinha. Desde os 12 anos eu acompanhava ela em festas onde ela preparava o menu, aí que eu me apaixonei pela culinária. Hoje em dia tenho minha carreira e sobrevivo do meu trabalho que tanto amo fazer. Cozinhar para mim é afetividade, amor e entrega, assim como um abraço carinhoso de mãe que te conforta com um bom prato”, enfatizou.

Danny Silva, uma cozinheira que é considerada de "Mão Cheia" (Divulgação/ Restaurante Ponto Chick)

Aos 19 anos de idade, Danny teve o primeiro emprego em um restaurante, onde ficou por muitos anos. Em 2004 ela entrou para comandar a cozinha do restaurante Ponto Chick, localizado na praia do Maracanã em Santarém, onde ela permanece até hoje e fez o preparo da receita. O local oferece petiscos e pratos à base de peixes regionais.

Tucunaré ao molho de camarão

Ingredientes

1 kg de camarão salgado

3 caixa de creme de leite

500ml de leite de coco

3 cebolas

5 pimentinhas de cheiro

1 cheiro-verde

500 gramas de trigo

Modo de preparo

Lave o camarão para retirar o sal, na sequência refogue com a verdura e acrescente o leite de coco.

Dissolva o trigo na água e em seguida jogue dentro do refogado aos poucos até chegar a um ponto de cremosidade. Assim que chegar nesta textura, coloque o creme de leite e está pronto.

A chef conta que no preparo do tucunaré, que é feito aberto, o segredo é temperar com limão e sal. Para fritar ela dá uma passada no trigo e frita em óleo quente até dourar dos dois lados. Depois de pronto é só servir com o molho de camarão.

Uma receita fácil e saborosa. Danny aposta em pratos tradicionais, de fácil preparo e com um tempero que, segundo ela, vem de “berço”.