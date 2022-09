Apagão: quatro municípios no oeste do Pará estão sem energia elétrica

Os municípios de Óbidos, Alenquer, Monte Alegre e Curuá, no oeste paraense, estão sem o fornecimento de energia elétrica desde às 14h22 de terça-feira (27) devido uma vegetação de grande porte que caiu sobre a linha de transmissão. O incidente danificou a estruturas da rede elétrica que atende a região, segundo informações da empresa responsável, Equatorial.

Em nota, a Equatorial Energia informou que as equipes da empresa seguem trabalhando para normalizar o fornecimento de energia elétrica nos municípios afetados.

Ainda segundo a nota, na tarde de ontem, um helicóptero foi utilizado para levar os trabalhadores até o ponto do defeito e iniciar a recomposição das estruturas impactadas.

“Mais de 35 profissionais estão trabalhando na operação do restabelecimento do serviço nos DEmunicípios e não medem esforços e ações para restabelecer o serviço no menor tempo possível”, destacou a nota.

A nota informou que previsão é que até meio-dia desta quarta-feira, 28, o fornecimento de energia seja normalizado.