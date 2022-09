Tailândia sem energia: moradores jantam à luz de velas e enfrentam calor e insetos

No Município de Tailândia, no nordeste do Pará, famílias continuam sofrendo os efeitos da falta de energia elétrica na cidade, provocada pelo desabamento de uma torre de transmissão no último domingo (18) em virtude de um vendaval na região. A chuva e o vento fortes atingiram, além de Tailândia, a cidade de Moju. Em algumas poucas áreas de Tailândia há energia. Em outras, porém, escuridão total. Em um só bairro, o bairro Novo, há casas com luz e outras sem.

Como prova dessa situação, por volta das 20 horas desta terça-feira (20), ocorreu um jantar à luz de velas em uma residência na travessa Boa Vista. O cenário, porém, nada tem de romântico.

Insetos

Walmor Miranda Chaves é auxiliar de movimentação de cargas e tem 23 anos. Ele mora na travessa Boa Vista. À noite, a família dele usa velas. Mas ninguém consegue dormir. Tudo por causa do calor e das muriçocas.

Apesar da escuridão, a família dem Walmor passa a noite em claro. "Aqui não dorme, não. Ninguém consegue dormir. Quente demais. Muita muriçoca", contou, enquanto as crianças jantavam.

Também não tem água para tomar banho. "Uma situação muito difícil, né? A gente não vai embora porque está longe de casa. É sofrimento", disse Walmor, que é do Piauí, e, em busca de uma vida melhor, está há seis meses em Tailândia.

Fogueira

Na travessa Mocajuba, no bairro Santa Maria, uma família fez uma fogueira na porta de casa. "É muito calor à noite", disse Kelly dos Anjos Câmara, 28 anos. Ela está no sexto mês de gestação, esperando um menino, cujo nome ela ainda não escolheu.

Kelly mora com familiares e, na casa, residem duas crianças, de 2 e 5 anos, que têm sofrido muito com a falta de energia.