Antes de serem presos no Pará, casal de ladrões se despede com beijo apaixonado

Um casal de ladrões na cidade de Santarém, no Pará, decidiu mostrar o amor que um sente pelo outro até mesmo durante a prisão, dando um beijo apaixonado na boca enquanto eram levados para um carro de polícia. Em um vídeo feito por alguém que estava do lado da situação, é possível ver a imprensa acompanhando a dupla algemada levada pelos agentes.

No meio do caminho, próximo ao portão da delegacia, o homem para o caminhar e pede um beijo da amada. Ela fica feliz com o afeto do seu amor e, novamente para sua surpresa, já para entrar no carro, o amado lhe dá mais um beijo.

Pelo visto, a união deve se manter mesmo enquanto os dois estiverem atrás das grades. A cena romântica chamou atenção de policiais e de quem presenciou o momento romântico, que óbvio, viralizou nas redes sociais.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)