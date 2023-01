Prometeu entrar na dieta no Ano Novo? Veja dicas para melhorar os hábitos o ano inteiro

Quando começa um ano novo, surgem as promessas de mudança e, quase sempre, estas incluem frequentar uma academia e perder peso. Tudo porque é um momento de muita motivação para melhorar os hábitos de uma forma geral. Porém, muitas pessoas acabam não conseguindo nem chegar no mês de fevereiro com as promessas de mudança.

Foi o que aconteceu com a recepcionista Fernanda Santos, de 35 anos, no ano passado. “A dieta, caminhadas e cuidados com saúde sempre estão na minha lista de prioridade de início de ano, mas neste eu não coloquei. Ano passado eu entrei determinada a conseguir perder peso, mas fiquei desmotivada logo no segundo mês do ano e desisti dos meus objetivos que era ser fitness. Dá muito trabalho e eu me privava de tanta coisa. É melhor ficar como estou e está tudo bem”, explicou a recepcionista.

Para conseguir realizar as metas e começar o ano focado em uma mudança de vida não basta só ter vontade, mas é preciso buscar ajuda profissional, como explica a nutricionista Elayne Farias. “É bom pesquisar o profissional, a especialidade e se ele trabalha de uma forma que você irá se sentir à vontade de estar no consultório contando todas as suas necessidades”, disse.

Direcionar e focar no objetivo são pontos estratégicos que devem ser seguidos, segundo a nutricionista. “Você deve ter a certeza da direção que quer tomar na vida. E perguntar pra si mesmo quantos quilos quer perder e o que tem que mudar para conseguir e você pode começar observando se está bebendo água da maneira certa. Temos que trabalhar pequenas metas para conseguir chegar lá no grande resultado.O importante é direcionar para onde você quer ir. Temos que trabalhar as pequenas metas para chegar lá no grande resultado”, explica Elayne.

Nutricionista defende que é preciso trabalhar pequenas metas para chegar ao grande resultado (Divulgação / Arquivo Pessoal)

Dieta da moda

Você já deve ter ouvido falar em dietas milagrosas e elas estão presentes em todas as épocas do ano nas redes sociais e sendo feitas por famosos e influenciadores. Entre estas dietas famosas estão a low carb (com baixo consumo de carboidratos), cetogênica e o jejum intermitente. De acordo com Elayne Farias, todas funcionam, mas de forma individual. “Tem uma frase que eu uso sempre no consultório que é: no Google tem todas as dieta do mundo, menos a sua", diz a especialista.

"A tal dieta do momento não funciona igual para todo mundo porque cada um tem um estilo de vida, idade e metabolismos diferentes. As dietas funcionam para cada determinado tipo de pessoa e público. Por isso tenha cuidado e não se deixe influenciar pelas redes sociais”, explicou a nutricionista Elayne Farias.

O bom arroz com feijão, salada e um pedaço de proteína nunca saiu de moda e serve para todos. “Esta é a dieta universal. É você comer carboidrato, proteína e gordura, porque é uma alimentação balanceada, mas a quantidade é o que o paciente vai fazer junto com o nutricionista e ele vai trabalhar a porção adequada para ele conseguir o objetivo que deseja: engordar, emagrecer ou o que quer que seja.