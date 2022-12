Nutricionista dá dicas de como manter a dieta no fim de ano e evitar a famosa culpa

O mês de dezembro marca uma das épocas mais esperadas do ano, onde as pessoas buscam confraternizar pelo ano que se encerra, além das festas tradicionais do Natal e virada do ano. Por ser um período marcado por alguns exageros na alimentação, a nutricionista Gizelly Moura dá dicas como aproveitar o período sem prejuízos à saúde e ainda como evitar a famosa “ressaca”.

Giselly explica que o primeiro passo é manter uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável ao longo do ano para aproveitar as festas deste período sem medo de extrapolar.

“Não mude a rotina alimentar, controle a qualidade e quantidade do que se ingere não esquecendo de frutas, verduras, legumes e água. Coma de tudo, mas em pequenas quantidades”, enfatiza.

Mas como resistir a uma mesa farta com tantas opções de comidas saborosas típicas dessa época do ano? A nutricionista explica que existe uma tática que pode te ajudar.

“Faça escolhas inteligentes na hora de montar seu prato, evite beliscar fora de hora, pois assim você consegue fazer escolhas saudáveis”, disse.

No entanto, a preocupação com boa forma não deve ser apenas no final do ano ou no verão. A especialista ressalta a importância de manter os cuidados durante todo o ano. “Praticar exercícios físicos para promover o bem-estar, beber muita água. As pessoas podem comer de tudo, mas em pequenas quantidades”, observou.

Agora, para aqueles que costumam exagerar na ingestão de bebidas alcoólicas, a nutricionista aponta algumas orientações eficazes que podem diminuir os sintomas de mal estar. No entanto, vale ressaltar que é sempre prudente ter moderação na hora do consumo alcoólico.

“Tomar bastante água, ou seja, se hidratar durante o consumo de álcool, beber com pausas, além de fazer uma alimentação antes”, enfatizou.

Para quem exagerar e ficar com ressaca, Giselly diz que o melhor caminho é se alimentar adequadamente, dar preferência a sucos de frutas e/ou água de coco e ingerir sopa de legumes. “O chá de gengibre é uma boa pedida, haja vista que ele contém propriedades digestivas, e ajuda a aliviar o enjoo e mal estar. No suco de frutas ou no chá, com um pouco de mel, é uma ótima ideia”, constatou.